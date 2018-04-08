自由廣場》民進黨的黨外

◎ 張世賢

在國民黨極權高壓統治下，無數所謂「本省」或「外省」的台灣人民，都遭受過凌虐、迫害，造成的家破人亡悲劇，罄竹難書。台灣人長期在恐怖氣氛下尋找縫隙，追求自由、民主與人權，從零開始艱苦奮鬥，終於衝垮專制高牆，成就國際肯定的民主典範。這個從「黨外」起步的奮鬥歷程，實在是一部動人心弦的史詩。

帶著無比昂揚的精神、勇氣，「黨外」人士在戒嚴時期數度當選縣市長，更有越來越多人當選各級民代；民進黨成立後，一九九二年黃信介「元帥東征」花蓮「沙漠」，成功當選立委；兩年後阿扁成功挑戰難度極高的首都市長寶座，再四年後謝長廷以四千多票之差，擊敗吳敦義當選高雄市長；二○○六年陳菊更以一千多票的些微差距險勝黃俊英，承續民進黨在高雄的政治香火；世紀伊始阿扁還兩度衝破黨國的銅牆鐵壁而當上總統，都是至今人人津津樂道的「黨外精神」高度發揮的結果。

曾幾何時，民進黨卻變了個樣，多了患得患失的權謀算計，少了「黨外精神」的無私勇猛。一個好不容易完全執政的泱泱大黨，竟在首都畏首畏尾，不敢面對偏離台灣價值者的挑戰，連推人候選都深恐淪為老三而宣之於口，實在令人異常失望。

期待「喜樂島聯盟」的成立，能矯正這樣的偏差，喚醒所有崇尚自由民主的台灣人民，重拾「黨外」精神，繼續努力奮鬥。

（作者為退休研究員）