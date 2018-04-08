自由廣場》原住民族服務役

◎ 尤天鳴

立法院日前三讀通過修正替代役實施條例部分條文，替代役類別新增原住民族部落役，此舉對於原鄉部落及原住民族青年，皆有幫助。但是，以目前原住民族的人口分布觀察，都市原住民族社會，也同樣有年輕族人的替代役需求。

首先，就此次修正案中，原民立委提案的意旨：「為鼓勵原住民青年返鄉服務，依其專長、意願投入部落工作………」，對於許多在都會區出生、成長的原住民族年輕族人，其家鄉之認同，早已經是與都會區連結，返鄉服務何須限定其父執輩之原鄉。

再者，相關媒體報導，在新北市的某基金會因發現都會區的原住民族人，因為工作關係無暇照顧家中子女生活及課業，故長期投入都市原住民青少年關懷及課輔。換言之，都會區的族人，同樣也需要有熱忱與使命的年輕族人，投入關懷都市原住民族人的行列。

最後，我們針對此次替代役類別新增原住民族部落役，有別於其他以專長來分類的區分，實為不解並認為不妥，此舉不但排除非居住在部落的族人需求，也不符合現今族人之期待。

綜上，我們建議新增之原住民族部落役，可納入都會區的原住民族聚集之聚落、社區；除此之外，未來可以將「原住民族部落役」，修正為「原住民族服務役」，如此更能夠符合當今原住民族人分布於全台灣各地之現況，更可以落實當初我們原民立委在立法時的初衷與美意。

（作者為大葉大學助理教授）