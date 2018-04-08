自由廣場》當詐騙成為一種產業時…

◎ 林益慶

最近臉書盜用圖文，大大使用我們品牌的知名度，不僅說明錯誤的資訊，最後另設購物車，誘使購買非正當的產品。更嚴重的，家人多年前投資靈骨塔，還是被不肖業者以行銷話術和更大的利益引誘，連老本都投入了。這些人利用老人家的弱點，不斷讓人走入詐騙的圈套內。

面對這兩個事件，我透過各種管道，臉書是境外公司，報案也無法可管，只能追溯台灣倉庫，但大多不了了之。那靈骨塔詐騙事件呢？從消保官、台北市殯葬管理處、新北市殯葬管理處去詢問針對如何處置，反而可以看出靈骨塔詐騙「無法可管」的窘境。原來這些不肖業者知道骨灰罐並不屬於納管範圍，因為一般靈骨塔與生命契約管理部分屬於業務範圍，其餘都不在範圍內，當然這就成了詐騙上下其手的地方。台北市政府的消保官則說，大部分詐騙案的購買數量屬於投資行為，不是一般交易，故不適用消費者保護法。

台灣為何詐騙這樣多？國家這機器竟然沒有方法去制止。就在公平正義的追求下，或是嚴峻的兩岸局勢中，國家竟然讓這些小貪小惡不斷的侵蝕，筆者認為這是國家安全的警訊，也是邪惡人的不景氣的求生術，運用最少資源創造最佳成果，是暗黑的詐欺術引發人的貪念與恐懼，表面是市井小民金錢的損失，往深處探討，這是嚴重的國家安全課題，也是國力衰弱的象徵。

（作者為台北市民）