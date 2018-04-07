自由廣場》江宜樺該知道的抄家滅族

◎ 施明雄

國民黨前行政院長江宜樺日前赴北京朝拜，跟隨眾多將軍級武官由反共到投共的劣跡後，高級文官也隨後墮落了，江某還出言控訴台灣執政政府正成立的促進轉型正義委員會，是向國民黨全面展開抄家滅族，消滅競爭對手，打沒有槍砲的內戰。

一九六二年夏天，筆者三兄弟遭檢舉被逮進警總看守所，就聽難友說上個月有一對夫婦被槍決了，丈夫是空軍曾擊落共匪多架米格機得過蔣介石勳章的飛將軍，太太是空軍總醫院的醫師，因官場升遷遭人嫉妒被檢舉是潛台匪諜，嚴刑酷打後冤枉成招，雙雙同日赴刑場，財產沒收，兒女不知去向。我到泰源監獄當外役時才知道醫務室的張紹楨醫師（本是空軍總醫院的病理科主住）是那對夫婦的同案，張被判十四年，財產沒收妻女離棄，出獄後孤苦伶仃，這兩家是被抄家滅族了。

說起抄家滅族，我施家也差不多有近似的境遇；三兄弟被逮捕判刑後，母親極度傷悲，憂鬱成疾，加上明德判無期徒刑，財產也要沒收，登記在我們兄弟名下的高雄火車站前二百多坪的明春旅社，本是母親和弟妹賴以存活的財物，但被國民黨逼迫拍賣，母親弟妹僅得六萬多元，變成無殼生物，那塊地的現值超過億萬，更可悲的是我和大哥出獄不到八個月，慈母在五十四歲就病逝了，這也是被抄家滅族了。

同案有位十九歲高雄中學高三學生郭哲雄，被「二條一」判十二年財產沒收，他父親是有名醫生，有存錢就買地皮置產，有幾塊地登錄於郭哲雄名下，我知道一塊在六合二路高樂酒家前約七百多坪被全部沒收侵吞，現值數億元，父母也因郭哲雄犯案早逝，郭出獄時也精神錯亂，不時說國民黨特務又要來抓他！六十出頭就仙逝了，一個悲哀傷慟的故事。

在獄中見到、聽到難友遭嚴刑酷打的苦難事更多，灌辣椒水、坐老虎凳、以針刺指頭…，形形色色、十八般刑罰，但最可怕的一例，就是一位女難友被剝光衣物縛著四肢，殘暴的特務用牙刷刷女人的陰道，逼她寫下自白書供認丈夫是共產黨徒，刷到女難友下體流血昏死過去，當然他們夫婦的命運可以想像到什麼下場，被抄家滅族了！

試問江宜樺們，倘若你的親戚朋友們有過我們受難者的任何遭遇，你還能大言不慚地說促轉會是不公不義的代誌？

說實在，抓我們、刑求我們、判我們有罪的那些加害人，大概也死光了，但為獎金檢舉我們的人是同年歲的，至少公開所有的檔案，讓我們知道他是誰？現今的司法不會抄他家、也不能滅他族。

我們就是要求得一個遲來的公道。

（作者為政治受難者）