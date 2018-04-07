自由廣場》中國滲透台灣的黑暗十年

◎ 姚中原

立法院內政委員會將審查「國家安全法增訂第五之二條草案」，未來不論在職、退休軍公教人員，只要是涉及共諜案而被判刑定讞者，不但喪失月退俸，並應追繳至犯罪時所領月退俸。以上是正確修法方向，除能有效嚇阻叛國行為的一再發生，也有助於未來台美軍購政策的順利施行。

賣國案所以會不斷發生，就是我國法律對共諜案的懲罰太輕。例如國內最大共諜組織發展的鎮小江案，二○一六年最高法院只判處主謀、中共解放軍退役軍官鎮小江四年徒刑；而我國前馬防部退役少將許乃權只被判刑兩年十月，去年刑滿出獄後，卻還能繼續領取薪俸七成、約七萬餘元的月退俸。

近年來，我國國防部為鞏固空軍戰力，除先後提升IDF、F-16戰機性能之外，亦期盼能持續向美採購更先進的機種如F-35B戰機，希望借其短場起降、隱形匿蹤、垂直起飛等特殊功能，做為台灣下一代戰機的研發參考重點。但也由於台灣的共諜案頻傳，美方曾多次明確表達對我國政府無法保護美國售台武器機密資訊的憂慮，以上因素均增加了我國欲籌獲美國高科技武器的難度。

對中共情報有專門研究的美國學者馬提斯（Peter Mattis）二○一六年發表的論文即指出，過去十年是中國間諜在台灣最為活躍的「黑暗十年」，建議蔡英文政府必須要進行風險管理並在安全上做到改善計畫，如此才能讓美國等最親密安全夥伴有信賴的合作關係。

如今立法院願意積極針對共諜案法制方面的缺失、漏洞，透過修法給予重新補正、補救，確實是值得國人肯定與全面支持。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）