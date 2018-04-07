自由廣場》重新思考大學校長的條件

◎ 許又方

台大校長遴選「歹戲拖棚」，業已淪為台灣高教史上的一大笑話，遴選辦法不夠周延是主要癥結，特別是其中所羅列的被推薦人條件根本毫無具體的客觀標準可言，以致讓外界各憑解讀爭執不休。

且讓我們先看看「國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」第十三項所述，被推薦為校長人選者應具備的條件：「具高尚品德及學術成就」、「具教育理念及行政能力」、「處事公正並超越黨派利益」，表面上看起來陳義甚高，很具理想性；但深入去看，其實這些條件都十分模稜兩可。請問怎樣才是「具高尚品德」與「學術成就」？被對岸大學列為講座教授及博士生導師（卻可能違法而未申請及報備）、捲入學術倫理疑雲算不算？身在學院卻擔任營利事業的獨董，有沒有可能「處事公正」且「超越黨派利益」？或者，對其本應純然無瑕的「高尚品德」及「教育理念」產生干擾？這些問題都可以被質疑，當然也可以受到辯護，因為遴選辦法根本籠統馬虎，完全無法據以分辨、乃至審核受推薦人的學術涵養與品格道德！也難怪即便「挺管派」認為遴選程序「合法」，但有人卻緊咬行事爭議，質疑「管爺」到底夠不夠「高尚品德」擔任台大校長。

不過，話說回來，遴選辦法也許模稜兩可，但如人飲水、冷暖自知，當事人心底應該自己有個譜；而即便自認俯仰無愧，若念及孔老夫子曾經說過的話：「可以取，可以不取，取，傷廉」云云，那麼凡事只要在可與不可之間，就表示其已失去絕對的正當性。一如國務機要費或首長特支費該不該用在購買私人用品般，或許可以搬出什麼大水庫理論或是等同於薪資之類的說詞來使其「不違法」，但並不表示在道德上全無瑕疵，所以也就無法再振振有詞地自詡清廉。套句老話：「水至清無魚」，如果沒有辦法做到，那麼離所謂的「具高尚品德」便仍有數步或甚至數哩之遙，所以才會衍生出這麼多爭端。

或許，台大不如刪去這個現代很多人都做不到的道德條件，免得未來類似的鬧劇再度發生。只是，當大學校長不再重視高尚品德時，這個社會會變得如何呢？

（作者為東華大學教授）