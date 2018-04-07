自由廣場》國民黨輸就是民進黨贏？

◎ 李昭賢

遲遲無法決定是否要推出台北市長候選人，已引發民進黨黨內的不滿意見。有人認為不該再禮讓柯文哲，應該要推出自己的候選人。

事實上，不論是今年的台北市長競選，或是上一次的選舉，民進黨蔡英文主席的考量，很明顯就是「只要不是國民黨勝選，就算贏」。因為，過去多年選舉的經驗，台北市是台灣首都，首都的重要性不言可喻。而過去每次只要泛綠陣營推出超過一個市長候選人，往往會出現最後變成國民黨漁翁得利的結果。因此蔡主席的民進黨要做出改變，只要黨內推不出強而有力的候選人，寧可不推，讓給無黨籍的柯文哲。反正，只要不是國民黨取得台北市長大位，某種程度，對民進黨而言，就是贏。

因此，在這樣的考量下，如今柯文哲的聲勢依舊強大，尤其是在三十五歲以下的年輕人當中支持率相當高。至少，民進黨現在仍然找不出可以超過或與柯文哲勢均力敵的候選人。退一步來說，如果有與柯文哲勢均力敵的人選，屆時必然發生互相搶票的現象，最後還是會落到國民黨取得台北市長當選的結果。這是民進黨最不樂見的，也不是企盼連任的柯文哲所樂見。

如此一來，情勢就變成民進黨與柯文哲之間的角力。至今因為柯文哲挾著強大的威望，其態度表現似乎很是老神在在。反而民進黨這邊就顯得有點慌了手腳，到底要禮讓柯，還是要推人選硬拚明知不容易贏的台北市長？其實，柯文哲也很怕民進黨推人選跟他瓜分選票，導致可能無法連任。

所以，民進黨如果有意圖想逼柯文哲加入民進黨，事實上民進黨蔡主席可以採取的策略是「立刻推出如花媽或蘇貞昌等極具代表性且有一定聲望的人士，擔任民進黨的台北市長候選人」，給予柯文哲壓力，逼迫柯文哲跟民進黨坐下來談，看是要加入民進黨，或是有另外意想不到的選項。搖擺不定反而容易造成黨內的傷害擴大，也逼迫不到柯文哲，到時候如果真的要推強棒出來，也傷了黨內的和氣。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士）