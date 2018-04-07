自由廣場》從德國看台灣交換生

◎ 劉威良

個人在德國近年來也收過台灣的交換生，各留九個月。德國班級同學圈確實不容易打入，也讓這兩位同學很挫折。個人對於同學挫折可以體會，多予以理解陪伴。但我要說，台灣交換生、尤其是男生，在家裡或和別人家庭一起住，大多不會主動做家務，他們經常吃了東西忘記收拾，有些也不會主動洗餐盤。在生活中，他們偶爾會借學校的書忘了歸還，使用東西也不會小心珍惜，回台灣後，經常還要處理他們留下來的事務。

多了一個人生活，家中也多了一份凌亂，很多生活上不習慣或相處問題只能多容忍。因為在他們這年紀，講他們也沒用，就希望他們能一點即通，無法強求。別人的孩子，根本可以不聽住宿家庭父母管教。出了國，他們逃離了父母及長輩魔掌，住宿家庭也對他們沒辦法。他們有的在家私自喝酒，勸阻也不會改，每次叮囑也沒用，當住宿家庭的父母，管教真的很難拿捏分寸，更何況他們也快成年或已成年了，責罵更不是辦法。在德國交換機構，他們有另請一位輔導人員，遇雙方有問題或溝通無效，可以介入輔導，輔導學生和住宿家庭的不睦。

住宿家庭的父母，確實是吃力不討好。德國的住宿家庭，只付愛心，不准收費。因此，除非合得來，否則就會被要求搬出。曾有在台灣的交換生因與住宿家庭不合而換了四、五個家庭。德國人的生活習慣真的與台灣人天差地別，生活上合理的、不合理的要求也很多，語言又不通，相處問題屢見不鮮。

到國外體驗是很好的事，但交換生自己要夠成熟才行。國外生活，自己要自律，打不進同學圈是正常的，因為交換生本來就不屬於原來他們的小圈圈，這無關膚色問題，即使是他們自己國人都有一樣的相處問題，我們無需把自己的問題放大，也無需把歧視無限上綱。

另外，遇困難是正常的，這也是交換生要給自己的挑戰，否則留在台灣就好，何須出國？如有挫折就應懂得如何求救，而不是心中藏恨，害己害人。

（作者著有借鏡德國、德國台灣協會前會長）