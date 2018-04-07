自由廣場》對天龍國選舉的期待

◎ 黃旭宏

不同人的思維，正以各種方式影響年底台北市長選舉，民進黨秘書長洪耀福日前「策略性」的討論台北市長選舉中提到，如果民進黨推人，結果國、民兩黨打輸了，柯文哲將會是未來政壇「最大尾」，言下之意似乎為執政黨不推薦人選的論述鋪陳。

從柯市長的許多政治動作及言論，可以看出他在年底選舉必勝，但是從超越藍綠的「白色旋風」到依靠大數據判斷，逐步向藍紅靠攏，這是聰明的柯文哲，但也是自我放棄「理念」的柯市長，民主選舉畢竟是庸俗的、從眾的，昨日的政治素人，很快就是今天的政客！

身為台灣人，希望台北市長選舉少些權謀，多些理念色彩。什麼樣的理念呢？我想台北市之所以有「天龍國」的稱號，無非台北聚集號稱是台灣最成功的一批人，台北人在經濟、教育、社會力的展現，都是全台之冠。也因此，我們期待年底這場選舉：將是對台灣最有經濟力、最成功，也是黨化教育最深的一批人的國家救贖運動！是一場反省自己生命經歷的運動！把社會地位最崇高、經濟力量最成功的，也最有自信的「天龍國人」，透過民主對話機制，真正的轉變成有情有義的台灣人。

因此，我們在意的不是什麼黨要不要推人選？我們在意的是，如此不著地的「天龍」如何將成就分享於全島，而且能夠以台灣意識為榮，而不是唱衰台灣、只在意美中的大國成就。

（作者從事網路科技公司業）