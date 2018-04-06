社論》中統工作者的政治這條路

中國發起連珠炮攻擊，台灣也有人隔海響應，責備賴清德院長台獨工作者之說。郝龍斌說，希望他是為台灣好，是台灣工作者，並為台灣民眾謀福利，只是他這樣講話造成兩岸關係緊張，身為行政院長這樣講話是不妥當、不應該的。正當此時，朱立倫、江宜樺、洪秀柱則絡繹前往中國，先後與國台辦主任劉結一進行會晤。可見，台灣有台獨工作者，也有中統工作者。前者，維持獨立現狀；後者，甘受中國統治。

所謂的造成兩岸緊張、麻煩製造者，經常被扣在維持獨立現狀者的頭上。國內的中統工作者，每每跟著北京話鸚鵡學舌，把維持獨立現狀之舉，污名化為製造麻煩，跟著北京一起緊張。反倒是，他們從未把中國文攻武嚇、機艦繞台擾台視為製造麻煩，心理上也從不緊張，彷彿瞄準台灣的飛彈有長眼睛。附和中國併吞台灣、消滅中華民國，中統工作者到底是促進什麼樣的統一，不言可喻。遺憾的是，有些人不明就裡，也人云亦云把台獨視為製造麻煩，卻忽略了真正在製造緊張的是兩岸的統派。

老實說，台獨（維持獨立現狀）或中統（接受中國統治），哪一個是麻煩製造者，國際社會也存有若干偏見。其中有大國政治的因素，也是國際現實主義使然。可以說，維持獨立現狀的種種努力，於內於外都有逆水行舟的考驗。不過，由於中國威脅與日俱增，衝擊普世價值與自由經貿，到底誰才是麻煩製造者，最近的國際風向也顯有改變。習近平稱帝的總體政治象徵與實際，引起歐美主要國家的質疑與反制，便是最好的例證。

其中，美國之於中國與台灣的政策親疏，十分具有指標意義。回顧歷史，中美關係正常化的過程，台灣處於外來政權統治。儘管當時台灣人民並未擁有發言權，但美國對中國與台灣還是各自留下伏筆。對中國，所謂的三個公報認知到兩岸的中國人都認為一個中國，這是對國共兩黨的主張而言。對台灣，則以台灣關係法承諾協助防衛台灣，並鼓勵台灣的民主發展。多年來，中國一再要求美國履行一中原則，不得違反台灣屬於中國的一中原則。然而，正如川普政府所擺明的，美國的一中政策，截然不同於中國的一中原則，美國自始至終不承認台灣屬於中華人民共和國。

可以看出，美國對中國與台灣，以及，美國對所謂的統獨，採取平行的政策。一是，不挑戰兩岸的中國人致力於和平統一，卻不斷警告無法容忍武力統一。二是，中國統一無關台灣主權，兩岸的中國人可以結束內戰謀求統一，但要尊重台灣以民主機制追求自己的願景。前者，中國人要統一是中國人的事，但不是把台灣統進中國。後者，台灣人民的意志必須受到尊重，至於承認台灣是主權獨立國家，美國目前仍採戰略模糊態度。此一態度使然，對於國共的促統言行，既然有利於台海和平，美國也未將其視為製造麻煩，相形之下卻框限台獨的若干作為，以免被迫提早將戰略模糊清晰化。而這樣的態度，也折射到各方對台灣內部統獨言行的觀感。

維持獨立、追求中統（被中國統治），在台灣民主化之後，主流民意以選舉與民調反映出自己的意志了，美國的印太戰略將台灣定位為民主典範，隱然對維持獨立或追求中統表達了傾向。於是，北京的反獨促統，意圖以併吞台灣作為控制西太平洋的門戶， 只能在政治上別無選擇地籠絡中統工作者，同時以蠅頭小利扶植台灣的經濟統派。台灣的主流願景已經牢不可破了，即使北京的文攻武嚇、扶植經濟統派、籠絡中統工作者，仍注定翻轉不了台灣的民主活力與地緣政治的大棋盤。

一九七九年以來，從台灣關係法、六項保證，到國防授權法、台灣旅行法，乃是地緣政治與台灣民主的互動結果。馬英九的終極統一、一中各表、經濟連結中國，在民意洪流中慘遭滅頂，預示著中統工作者的宿命。隨著台灣民主的深化，且如美國國務院亞太副助卿黃之瀚所言：台灣是印太區域的典範，其改革方式是美國希望在整個區域所促進的，包括其信守自由市場經濟、民主等；與此背道而馳，揚棄民主、擁抱專制，中統工作者的政治這條路，就只能越走越窄。