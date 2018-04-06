自由廣場》當教皇遇到教父

◎ 陳冠甫

據港媒引述中國基督徒的社群媒體發文指出，中國電商平台已將「聖經」下架。隨即，中國國務院三日發表了《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，重申「宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配，是中國憲法確定的原則。」並稱中國實行宗教信仰自由政策，依法保障各個宗教，「積極引導宗教與社會主義社會相適應」，要引導宗教界擁護中國共產黨領導、擁護社會主義制度。

網路更盛傳，中國政府將聖經全面下架後，可能推「中國版」聖經，不只內容經過「審批修改」，加入「中國傳統文化」及習近平新時代中國特色社會主義思想，達到「天主教中國化」的目的。

目前是中梵建交的關鍵時刻，其中需要交涉的問題則是中共能否干預任命主教。但今年卻發生，教廷要求天主教中國廣東省汕頭教區主教莊建堅、福建省閩東教區主教郭希錦，分別讓位給兩名未獲教廷承認的非法主教。梵蒂岡妥協之後，中共不僅可以更加掌控地下教會，也可利用天主教會擁有的全球影響力，聯手拓展和提升中國的聲譽。

近日中國地下主教郭希錦「被失蹤」，還有聖經「被下架」，都可能讓梵蒂岡不再一面偏向中國。相信梵蒂岡不會同意，中國天主教徒讀的是中共出版且編寫注釋的聖經，更不可能讓天主教走向中國化，讓天主教為中共服務。

（作者為國立台北大學法研所碩士生）