自由廣場》有實力才有和平

◎ 莊勝榮

二次大戰英雄麥克阿瑟曾形容，台灣是永不沉沒的航空母艦，聽在當時的老蔣耳朵裡很爽，在台灣人民心坎裡很舒服。但隨著中國軍國主義抬頭，國防預算年年增加，軍事力量直逼美國。台灣在美國核武保護傘下，因為距離美國太遙遠，不見得能躲過中共的導彈。看看最近中共軍機繞著台灣周邊，彷彿在台灣的天空示威遊行，要是在美國旁邊耀武揚威，早就被打下來了。台灣太渺小，不得不以王道精神，忍耐再忍耐。

大家要是看完這本書，絕對心驚膽戰，中共軍力已非吳下阿蒙，光是間諜偷來的技術、元件、系統，進而製造的武器不下於美國。而且，中共正大光明從美國大公司購買的元件，及歐洲買來的組件，已讓美國人害怕不已，也難怪川普對中國這麼生氣，已進行貿易戰。這本書是川普信賴的彼得納瓦羅（Peter Navarro）所寫，他是白宮貿易委員會主任。書名原文名稱為Crouching Tiger蹲踞的猛虎，台灣翻譯為中美戰爭的起點。

我們不是在滅自己志氣長他人威風，民主國家大哥大美國總統的心腹，都描寫中共在衛星、空中、海底、陸地，都有驚人的武力，有所謂地下長城、海南潛艇、超音導彈。我們豈可說那是危言聳聽，甚至揶揄那是假的，掩耳不聽，遮目不看？

只有實力才有和平，我們不能一廂情願靠美國，台灣諺語，倚人人倒，倚豬稠死豬母，靠自己最好。台灣對中國人民而言，特殊軟實力是民主，應對中國人民輸入民主。此外，應發展或購買保證互相毀滅的武器，預防戰爭遏止戰爭，才是上策，而非目前天天受中共的恐嚇威脅。記住，只有實力才能讓台灣成為永不沉沒的航空母艦。

（作者為律師）