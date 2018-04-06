自由廣場》老公的清明節

◎ 鄧鴻源

清明節，有許多人關心的議題是：「老公的清明節，太太到底要不要幫忙掃墓？」

有人認為，如果男女是平等的，沒有「嫁娶」的觀念，那麼為什麼只能妳掃他們家的墓？他要不要明年到妳家掃墓？如果把掃墓當作是一種慎終追遠的事情。夫家的祖先沒有養過妳，為什麼得要拜他們？嫁出去的女兒為何不能回家掃墓？真要在乎，問問自己的老公，他是不是希望女兒在他死後，每年都可以定期來看他？

以上的說法基本上沒錯，傳統華人社會的思維就是如此，主要是受到儒家學說的影響，認為男性才是一家之主，負責傳宗接代，女性則不是，所以事業或財產只留給兒子，不給女兒，因此許多人拚命想生男的，以便將來可以繼承所謂「香火」，印度人也是如此，甚至更嚴重，所以華人與印度人都有人滿為患之苦，以致經濟成長始終趕不上人口成長的速度。

華人世界的另一陋習是燒金紙，認為死後先人也需要錢用，其實真相是，東漢時期發明紙的蔡倫，因為紙太多，銷售不出去，所以想到這個鬼點子，沒想到卻成為華人兩千年的習俗，否則其他國家為何無此習俗？當然這也是受到道教與佛教的影響，因為這兩種宗教有靈魂、輪迴與地獄的思想。可見無知所形成的成見，對華人社會的影響有多大？

台灣之所以還有人有男性沙文思維，就是傳統觀念還沒有改變之故，所以男女還沒有平等，應該向歐美日等國家看齊，死後處理與祭祀方式，不需要再有土葬或靈骨塔觀念，一律用自然葬即可，畢竟海葬、樹葬或花葬才是符合自然環保與經濟的世界趨勢，為何非要在地球上佔據一空間不可？

現代人應該有新思維，不要繼續活在過去中華文化陳腐的觀念中，這樣社會才會進步、和諧與快樂。

（作者為大學教授）