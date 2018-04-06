自由廣場》搶救歹仔回來騙？

◎ 王伯仁

又有七十八名台灣詐騙嫌犯，被菲律賓遣送至中國，我方照例表示「深感遺憾，並提出嚴正抗議」，近年來類似案件嫌犯遣送中國已有上千人，政府的遺憾和抗議變成「行禮如儀」，筆者在居處公園散步，聽一群七、八十歲老者聊天，莫不氣憤填膺，不是氣菲律賓和中國，而是氣這些歹仔不學好做壞事，丟臉丟到全世界，政府還要花資源去「搶救」回來騙人害人乎？

其實，國人對於這些危害台灣國際名聲的「歹仔」，之被遣送中國，心??並不反對，因為實在丟盡台灣的臉，但在表面上，因為礙於什麼「主權」之說，而不好公然贊同，私下則說：到中國十年徒刑起跳，吃飯配鹽水，看回來還敢不敢騙？

我方明知抗議無效，還是照戲碼演一演，好像不表遺憾、不抗議，國家主權就沒了。最新抗議說詞說我們刑法有修正，加重罰則（指組織犯罪防制條例），但其實沒有什麼效果，因為徒法不足以自行，筆者親友遇詐騙案，檢方只追究賣郵局帳戶和收購存簿的車手，車手有詳細供出其上手，但上手否認犯行及說「不認識」，檢方即不起訴偵結，怠惰到極點，原本破獲一大詐騙集團的機會，就以二個小嘍囉頂輕罪結案，真令人懷疑檢察官是吃什麼過活的？修法又有什麼用？

類似案件以前很多，以後還是會繼續發生，抗議既然無效，筆者認為就省了，「易子而教」，不做「歹仔」的庇護者，自己的業自己擔吧！

（作者為資深新聞工作者）