◎ 陳茂雄

近日獨派有好幾個群組爭傳一篇批判新潮流的文章，其內容描述新潮流重視選才、組織、訓練，形成一個比中國國民黨還要堅強的團隊，其運作手段甚至於不在中國共產黨之下，其特定成員並與中國有密切關係，更重要的是該系財力雄厚，把持了民進黨的政局。

獨派人士頻繁地圍剿新潮流，可是越罵新潮流的氣勢越旺，獨派人士及其他非新潮流系怎麼不思考一下，為何新潮流系發展成龐大的組織，其他派系則難以成長？因為其他派系成長後，其成員就會自立門戶，形成很多「一人」派系，難以成長。

中國國民黨政權佔領台灣初期，實施殖民統治，以戶籍資料區隔族群，會反該黨政權的台灣人往往是妥協性比較差者，其特色是各個都是老大，就是沒有大老，缺乏倫理觀念。只是反中國國民黨者也有少數人的妥協性較強，形成組織嚴密的新潮流，在民進黨內變成勢力最強的派系。

早期的民進黨是美麗島系獨大，後來出現反美麗島聯盟，很快地將美麗島系擊垮。新潮流系氣勢成長後，也有人想催生反新潮流聯盟，但毫無績效，一則新潮流系的組織遠比以前的美麗島系嚴密，一則後來民進黨所採用的候選人初選制度有利於新系，因而快速成長。

美麗島系獨大時代的民進黨初選制度包括黨員投票，只要其他派系結盟，黨員必定遠多於美麗島系，因而很容易擊垮該系。可是近來民進黨的初選採全民調，其他派系結盟並不能發揮功效。尤其是獨派人士一直抨擊新潮流，造成在初選民調時，絕大部分藍營的人支持新潮流，使它更快速茁壯。

陳水扁執政時，新潮流的影響力就相當大，只是大家的感覺是陳水扁在執政，不是新潮流，即使新潮流系佔了很多重要的職位，可是主導者還是陳水扁。可是蔡英文上台之後，很多綠營的人覺得是新潮流在執政，它乃有其特殊原因。

不少獨派人士不斷圍剿蔡英文，造成她的氣勢快速衰退，也讓她覺得相當孤單，因而相當依賴新潮流系，剛好新潮流也是獨派人士圍剿的對象，雙方一拍即合。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）