自由廣場》華人命運共同體？

◎ 孫國祥

習近平新時代強勢登場，中國對外不再強調「韜光養晦」，而是走向「有所作為」的強烈意圖。

習近平的企圖心，不僅在政經硬實力方面，要挑戰以美國為主的西方強權所建立的國際秩序，更要在「話語權」等軟實力方面，展現中國模式、方案與經驗的「魅力攻勢」。中共全球軟實力的佈局，除在一四六個國家建立五二五所孔子學院，以及在卅五個國家建立官方文化機構外，所稱全球六千萬僑胞就成為中共吸收對外「講好中國故事、傳播中國聲音」最佳之「統一戰線」對象。

過去兩岸在海外僑社算是「田無溝、水無流」，敵我雙方壁壘分明；即便同時出席僑社活動，也是「你走你的陽關道，我過我的獨木橋」，各據一方不相往來；如今中共國僑辦併入統戰部之後，按習近平過往五年不斷打破慣例，並做出世人意料之外的變革，未來中共對海外友台僑社主動出擊，進行滲透、分化、利誘、金援、操控及顛覆工作，應將層出不窮；恐繼中共單方跳過民進黨政府提供「對台卅一條措施」後，再次繞過台灣駐外館處，堂而皇之「侵門踏戶」，染指友台僑團、僑校及僑界領袖。

中共中央統戰部主要僑務職責，就是指導推動涉僑宣傳、文化交流及華文教育工作，目的在推進全球反獨促統，併吞台灣；其策略首將訴諸「文化中國」、「地理中國」及「族裔中國」的認同，營造華人命運共同體，拉近與海外僑胞的距離，進而支持中共政權代表唯一合法政府統治中國，及奉行中華文化的正當性。其次中共統戰部將偕同其外圍組織「中國僑聯」，以地緣、業緣、血緣關係，強化與世界性及區域性僑社組織的聯繫，並輔以偉大復興中國夢想的願景，提供海外僑胞一個未來「富強、民主、文明、和諧、美麗」中國的想像，為中共在海外發展「銳實力」做佈局。

儘管習近平以打貪反腐改革之姿，及營造實現兩個一百年的「中國夢」之勢，擄獲許多中國人民及海外僑胞的關注，但其透過修憲建立中共總書記、軍委主席、國家主席「三位一體」之習皇帝制卻是不爭的事實；知名國際關係學者法蘭西福山直指「這對中國和世界都是一個不幸的消息」。海外僑胞不用再期待中共雷厲風行的打貪反腐，會出現廉潔效率清明的政治制度與民主發展模式，更不用寄希望於習近平會對民主、自由、人權與法治等普世價值產生好感，習近平甚至認為民主制度不但會阻礙中國的崛起，更會威脅「中國夢」的實現。

（作者曾任政府駐外人員）