自由廣場》管爺拖棚 爭議連環爆

◎ 黃榮文

管中閔當選台大校長案，至今仍然紛擾未定。

管案的爭議點有四，一、管兼任台灣大獨董的資訊沒有如實揭露，引發台灣大副董選獨董，未利益迴避的疑慮；二、研討會論文與共同指導學生碩士論文間有相互抄襲問題；三、擔任大學教授卻違法赴中兼職、兼課；四、可能違反卸任公職人員旋轉門條款規定。

最能解決這一切紛爭的，應是本屆的台大校長遴選委員會（遴委會），因為只須處理爭議一，十分單純。理應「當選自始無效」的結論，遴委會卻毫無擔當，不知程序正義為何物，加開的會議中議決得荒腔走板，令人啼笑皆非。台大校務會議亦如是，兩個單位共拖了兩個多月，將燙手山芋丟給教育部。台灣最高學府與高等知識分子的理念、價值、能力與風骨，蕩然無存。

教育部能處理的只有爭議三。針對爭議一，議決權責在遴委會，但它擺爛，教育部也很難據以否決遴選結果。有關爭議二，雖有許多專家學者提出批判，但筆者判斷，教育部據以否決的可能性也不高。至於爭議四，事涉其他部門，不是單純教育部的轄管權限；就算真有違法情事，也須等待司法判決結果出爐，緩不濟急。

教育部的法規明示：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」。不論是管爺的個人資料，或是中國許多大學的網頁資料中，均明白揭露管中閔有在中國兼職的資訊，相信教育部正進一步蒐集管爺出入中國的時程、指導的中國碩博士生論文等具體證據當中，駁回的可能性應該很高。

但這一切紛爭，應可在管爺的一念之間煙消雲散。光就爭議一，管爺就應接受義美高志明董事長的建議：「婉拒台大校長，證明謀略超凡夠了」。至於爭議二、三與四，管爺最清楚事實真相，應有自知之明，可不要最後落得官司纏身，身敗名裂。

（作者為大學兼任教授）