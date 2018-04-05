自由廣場》麻疹跨縣市群聚病例—省思防疫與疫苗策略

◎ 金傳春

自三月中至四月初台灣有四位麻疹群聚病例，指標病例是自三月一日至四日赴泰國旅遊的「境外移入」病例，於三月十四日出現發燒、咳嗽等症狀，三月十五至十六日在台就醫，十七日赴日本沖繩，十九日出疹子於日本就醫，經檢驗為麻疹確定病例。而他於十六日上班傳染給第二例居住在桃園的同事，且其間曾搭區間車由汐止至台北車站及桃園機場兩地較難追蹤，因此其後仍發生第三與第四例居住台北市的兩名空服員麻疹病例。由於麻疹病毒具高度傳染力，此群聚病例涵蓋三縣市，其後仍應密切追蹤不同縣市的後續病例。

麻疹早期在台灣的流行多在春季，於預防接種未實施前常見每兩至三年流行，即未具保護性抗體的「易感染宿主」增多，一旦遇病毒侵入，即爆發流行。有趣的是那時可見同看診的學童間傳染，與自台北、高雄兩大都會區向其他縣市擴散，且隨火車路線每週往下一站發生疫情。如今有高鐵、飛機載客，更易傳播麻疹病毒！

綜觀此四確診病例均為三十歲左右，值得防疫單位重視。檢視我國麻疹的預防接種策略，自一九七八年起，九個月與十五個月大嬰幼兒各打一劑，一九八八年改為十二個月接種一劑，但一九八九年發生大流行，一九九二年改為九個月接種一劑，而十五個月改打麻疹、德國麻疹及腮腺炎的三合一疫苗（Measles, Mumps, Rubella, ＭＭＲ），二○○六年元月停止所有單劑的麻疹疫苗，全改為十二至十五個月打一劑ＭＭＲ三合一疫苗，二○○九年又改為十二個月打ＭＭＲ，二○一二年加入學前要打第二劑，可見麻疹疫苗在一九七八至一九九二年（即二十六至四十歲人群）有群體免疫力不足現象，與此次四位病例均為三十歲左右相吻合。因此二十五至四十歲若出現麻疹的咳嗽、鼻炎、結膜炎等３Ｃ與發燒病徵，請戴口罩後就醫，並自主健康管理。

麻疹感染者最嚴重可致腦炎，不可不慎。多數病人至醫學中心才確診，徒增傳播機會。未來我國麻疹防疫策略需強化：一、大眾運輸服務員的抗體測試，其後若呈陰性，應補接種疫苗；二、提升二十五至四十歲易近距離接觸的健康照顧者（醫護／長照／防疫人員）、人口密集機構職員及年輕人常往來的娛樂場所之工作者的麻疹群體免疫力；（三）大都會與有空港／海港縣市的衛生單位防疫與疫情調查；（四）診所醫師通報。

目前麻疹的接觸者仍在追蹤，應給基層防疫人員最大的鼓勵與敬意，跨縣市聯防將可提升防疫效能。

（作者為台大公共衛生學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問）