自由廣場》由管案看大學校長遴選制度問題

◎ 謝捷晃

社會普遍認為管案拖太久，教育部卻啞巴吃黃連，動輒得咎，尤其面對管爺接二連三被爆料，不知是否還有續集？教育部只能謹慎以對，否則白貓惹事，黑貓遭殃，現在甚至外傳部長的寶座恐怕會因管案動搖。

根據大學法，校長遴選屬大學自主事項，但發聘書的是教育部，又難以置身事外，尤其動見觀瞻的國立龍頭大學，如果所聘任的校長日後違法而被迫去職，教育部會不會被追究責任？想清楚這一點，就可理解教育部為何如此謹慎，大費周章的組成跨部會專案小組因應，原因無他，因為要負責任的教育部，卻無法充分掌握校長聘任相關資訊。

在遴選階段，資訊全掌握在台大行政當局手中，外界對人選資格有任何質疑，教育部只能詢問台大當局，就台大所提供的資訊作程序性判斷。

管案連環爆，甚至被爆可能有涉及違反國家機密保護法之嫌，教育部也無調查權，既不能傳喚當事人來問個清楚，相關事證資料也屬於其他主管機關職掌，不是教育部想要調閱就可以調閱的。因此，教育部只能成立跨部會專案小組，情商其他權責機關參與協助、提供必要資訊。

反觀握有遴選校長自主權的台大校方，當事人管教授是否事前報准擔任民營企業的獨立董事，自己都說不清楚！是否應聘到其他國家的大學擔任客座教授？竟要仰仗對方大學的來文幫他澄清，一副局外人的模樣。至於台大校方，面對自家師生代表想釐清真相，竟將校務會議提案完全擱置，根本就是鴕鳥心態，讓問題更難解決。

這樣的演變說明了一件事：大學自治在校長遴選的課題上，相關的制度設計顯有不足，導致學校有權無責、教育部有責無權。未來，應針對公立大學的校長遴選，加強相關程序的規定，要求大學本身負起行政上的責任，才不枉費在管案上付出的慘痛代價。

（作者為前高鳳數位內容學院代理校長）