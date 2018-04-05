自由廣場》與黃國昌談「排邪還錢來」

◎ 焦佳弘

在臉書上看到黃國昌委員「要求『排邪還錢來』，抗議體育署與排協這個舞弊腐敗的共犯結構。既不願被這個詐騙結構當成呆頭會員，也不願一千五百元的入會費被濫用」的主張。回顧黃國昌委員一路上在體育改革上的努力，未免讓人有功虧一簣的遺憾。

綜觀體育改革過程中衍生出的排協改選爭議，對於體育署在行政調查的過程中是否有包庇的質疑，時代力量鍥而不捨的追查精神令人欽佩。但是體育改革要落實，並非只有體育署的行政監督一途，透過國民體育法的修正，讓更多關心單項協會的民眾得以參與協會運作，所提供的從單項協會內部進行監督的可能，同樣也是體育改革的重要精神關鍵。

時代力量最為人敬佩的，就是能僅以五席立委的能量，透過在國會不間斷的發聲，讓國人了解各種行政上的瑕疵，這種即便是少數但依然能發揮監督力道的戰鬥能量，正是時代力量最引以自豪的小黨精神。而在體育改革議題上，當外力監督持續失能的狀況下，如果藉由一般民眾加入協會，透過內部參與者的實務參與與揭露，發揮關鍵少數的監督力道，這不同樣也是落實體育改革可能性的方式嗎？

如果時代力量認為改選過程中體育署有行政包庇，那麼該做的應是在國會質疑並究責，但是無論如何，請不要放棄在這次體育改革中更重要的核心價值：「開放參與」。如果因為無法成為多數，就要求原本願意參與協會運作的民眾退費，放棄國體法賦予民眾參與單項協會運作的可能，這只會讓單項協會們繼續走回封閉的原點，讓體育改革真正的淪為一場口號。

（作者曾任國會助理，台中市民）