自由廣場》柯文哲的腳 走趙少康的路

◎ 陳止戈

台北市長選情波雲詭譎，有如重演二十四年前「三國志」情節。

一九九四年台北市長之戰，是選舉史上的經典戰役。當時解嚴未久，直轄市長首度開放公民直選，國民黨提名末代官派的黃大洲挑戰連任，陳水扁則擺平「長扁情結」脫穎而出，從國民黨分裂出來的趙少康（新黨尚未成立）也來勢洶洶，類似二○○○年的「連宋家變」。

李登輝指定的嫡傳黃大洲，形象保守，缺乏個人魅力；趙少康口才犀利打出「中華民國保衛戰」口號，預告了國民黨的統獨路線分裂；民進黨的新星陳水扁，首度跳脫悲情訴求，以「快樂希望」航向未來。

投票的結果是，陳水扁以四十三．六七％贏得選戰，趙少康的激情路線，催出了三十．一七％的族群基本盤，溫吞的黃大洲則以二十五．八九％落居第三飲恨。

時隔二十四年，歷史彷彿又重演了這一幕。

如果沒有重大意外，國民黨由丁守中出線似乎已成定局，他與當年的黃大洲，無論年齡、資歷與形象都非常類似，處境則大有不同，國民黨已無中央執政資源，丁也非天子門生，無論兵馬糧草皆需自籌，一切都要靠自己。

最大的差異在出了一個非典型的柯文哲，四年前他以政治素人無黨無派號召，獲得白色力量的認同，逼使綠營禮讓以期瓦解藍軍，蔡英文以首都市長換得總統寶座（雖然不是主要原因，但台北市大贏朱立倫二十一萬票可證），無疑是相當划算的一筆交易。

經過三年多的磨合，柯文哲不僅與綠軍神離，連貌合都顧不上了，柯文哲為自己的政治前途做出了選擇，從他慣常展露的政治語彙來看，他和綠軍的「台灣價值」南轅北轍，獨派對他已無懸念。從意識形態（崇拜雍正、毛澤東，推崇鄧小平、蔣經國），以及「兩岸一家親」兩岸政策主張來看，柯文哲某種程度神似當年的趙少康，新黨郁慕明挺他，宋楚瑜也不排斥他，柯也自信能挖到淺藍到淺綠的中間一大段，說他是大漢國族主義也不為過。

假如重演二十四年前的三國志，丁守中繼承正藍，綠營自推強棒，柯文哲就可能被擠壓成為當年的趙少康，民進黨未必需要如此絕望怯戰。

問題在，民進黨到那裡找當年的陳水扁出馬一戰？前提是蔡英文必須捨棄「私心」，以黨的最高利益為念。

（作者為新北市業餘投資人）