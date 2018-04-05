自由廣場》從賴清德談小警總、大警總

◎ 周倪安

行政院長賴清德日前在立法院回應質詢時說「我的確是台獨工作者」，遭中國官媒《環球時報》重批「態度極其放肆」，建議中國政府動用《反分裂國家法》，對賴發布「全球通緝令」。此一事件除了凸顯中媒對言論自由的無知之外，賴院長的發言，對於充斥「自我審查」情境下的台灣，宛如一注強心劑。

戒嚴時期的台灣，每個人心中都有一個「小警總」，必須隨時告誡自己，言行千萬不要觸動獨裁者脆弱的敏感神經，否則將大難臨頭，殃及池魚而不自知。這樣的陰影，解嚴後仍陰魂不散，許多父母仍須提醒小孩，出外不談政治。

台灣與中國交流三十年後的今天，台灣的威權體制走了，中國卻毫不忌諱的以「大警總」取代台灣人心中的「小警總」，讓中國台商言必稱「祖國」，讓中國的台灣藝人言必稱「內地」，說自己來自「中國台灣」，一個個排隊接力「被告白反台獨」，甚至自告奮勇擔任「抓耙子」，換取利益。

商人、藝人為了生活，忍辱偷生也就算了。但是環視當下，多少依附台灣人選票的政治人物，一天到晚說出「維持現狀」、「九二共識，一中各（同）表」、「兩岸一家親」、「床頭吵、床尾和」等等，使用的語言文字不同，說穿了，都是深怕開罪中國惹禍上身，或迎合中國的「自我審查」行徑，比台商、藝人還不如。就這一點，除了誠實之外，以賴院長的高度，更可以為瀰漫失敗主義的台灣社會，帶來少許的自信。

（作者為台聯前立法委員）