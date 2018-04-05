自由廣場》（金恒煒專欄）司改不是蔡大小姐的菜

蔡英文號稱要進行司法改革，老實說，這不僅是不能兌現的支票，壓根就是偽造的支票。原因很簡單，她沒有在司法正義銀行存過任何款項，也從沒有與司法正義銀行打過交道，如之何有司改的本錢？

這樣說，有沒有厚誣？其實這是蔡大小姐的不打自招。還記得蔡英文提名有「威權履歷」的謝文定出任司法院長，遭到「民間監督大法官聯盟」抵制，蔡英文合理化提名謝文定的理由竟然是：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」一句話完全洩了大小姐的底。蔡大小姐固然是政壇最大咖，就好像天字第一號股市巨亨一樣，腰纏萬貫；什麼股都有，她獨獨缺正義股。

不必援用以撒．柏林（Isaiah Berlin）的「積極自由」或「消極自由」當作「積極正義」或「消極正義」的分疏，一旦「選擇服從威權」，就坐實接受「奴隸的自由」或說「平庸邪惡的自由」。蔡英文替謝文定緩頰的話，除了透顯大小姐全無正義觀外，同時也透顯蔡大小姐喜歡用「服從」的人。心中沒有正義，又重用服從權威之輩，蔡大小姐如之何能進行司法改革？

司法改革不只是要剔除有「威權履歷」之徒，還要清除威權餘緒，這是「大破」的方面；更重要的是，「大立」。「大立」是什麼，就是懲前毖后，也就是斷絕權力者把司法當武器，使位者不能再拿司法當權力工具。

那麼蔡大小姐有沒有此一認識、用心及決心？天可憐見，答案是：沒有。只引近例，當記者問「新勇哥物語」時，蔡大小姐回應的最核心一句話是：「對陳前總統的保外就醫不是好事。」有人解讀是：陳水扁成了蔡的政治犯；也有人說是蔡對扁的威脅。都可以成立，但都屬表象。「蔡說」的可怕在於蔡大小姐仍放不下威權時代的司法工具化。也就是說，蔡大小姐把司法「保外就醫」問題當成個人權力來行使，「順我者生，逆我者關」，赤裸裸不掩耳目的把司法做為一己權力的延伸，或說當成權力鬥爭的利器來用。

陳總統在中監被迫簽下的「切結書」，不是台灣各監獄「制式」的切結書，而是特地為扁量身定製出的「五不」；這是黨國的故伎。雷震出獄時也被迫含恨簽過，不過不叫「切結書」叫「誓約」，不是「五不」而是「二不」。「五不」也好，「二不」也好，目的完全一樣，就是斷絕他們的政治活動。

為什麼捨正式「切結書」而不用？為什麼捨「刑事訴訟法」第一一六之二條「停止羈押」的四條件而不用？憑什麼把「五不」等同於「與治療顯然無關之活動」？與治療有關無關，是醫學問題，中監沒有醫師執照，法條也沒有賦予中監自我解釋之權。「刑事訴訟法」同條之二更嚴重規定，如「不得對被害人、證人、鑑定人……之身體或財產實施危害或恐嚇之行為。」等，中監卻坐視不管，排除於「五不」之外。可見「五不」就是政治卡扁，也就是「對陳前總統的保外就醫不是好事」的確解。

司法改革不是蔡大小姐的菜。對蔡大小姐來說，司改「是不能也，非不為也」。同志們，不要強人所難罷！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）