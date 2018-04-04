社論─務實的正常國家之路

賴清德院長在立法院再次強調，他的確是台獨工作者，本來就主張台灣主權獨立，「九二共識」根本就沒有共識。被動答覆立委質詢，中國國台辦又叫囂，「頑固堅持台獨立場，是十分危險，也是不自量力的」。對此，賴院長在言論自由日活動重申，在民主的時代，任何人都可以說出自己對國家走向的想法、也可以主張台獨，他確實是台獨工作者，因為他是鄭南榕的追隨者。身為最高行政首長，賴院長堅持台獨主張，挺直腰桿毫不動搖，在目前的內外環境下，實屬必要。

馬英九執政八年，國共以虛構的九二共識，偷渡兩岸同屬一中，彷彿終極統一代表台灣的主流民意。然而，從太陽花學運到二○一六大選，一中總路線導致國民黨完全在野，事實說明，維持台灣主權獨立現狀才是台灣共識。小英政府拒絕概括承受虛構共識，中國採取堅壁清野的對台政策：不與小英政府談判協商，國共繼續編織虛構的夢，以「惠台」攻勢展開經濟戰。而經濟戰，顯然才是重點，中國調動軟、硬、銳實力加大反台獨的力度，同時扶植認同一中的台灣經濟統派。

經濟統戰不是請客吃飯，天下沒有白吃的午餐。「惠台」攻勢，說穿了只是要借用台灣的人才，彌補中國本身的專業缺口，說得好聽的「惠台」，骨子裡是「吸台」。中長期而言，「惠台」對中國有利，對台灣不利，對被統戰者則有小利。不過，即使只是蠅頭小利，中國還是對願意上鉤者，隨時準備大棒子伺候。台商、藝人，只要進入中國市場，便有「被台獨」的風險，如果不交心，下場便是血本無歸。北京這種操作，一定會引起台灣人民的反感，但它就是要透過這樣的「公審」，折損台灣人民的自主意志，直到不抵抗地吞下一中。可以說，「惠台」與「買台」，屬於同義詞。

面對中國的國家暴力，台商、藝人勢孤力弱，個別做出交心反應不難理解，最可惡的還是舉報台獨的作為，尤其是「黃安們」。而每次發生舉發台獨事件，台灣上下對此鴨霸行為的口誅筆伐，中國也是充耳不聞、照打不誤。猶如狗吠火車，原因出在中國台灣大小懸殊。是以，賴院長以行政院長的高度，在立法院毫不遲疑地展示自己的台獨立場，堪稱對北京霸凌的有力反擊，因為他的表態，凸顯了不屈的國家意志。設想，如果連台灣的最高行政首長在最高民意機關，也出現跟台獨劃清界線的表態或不表態，其對台灣國家意志的自我摧殘何等可怕！

台灣的國家環境，主要的兩個左右因素，便是美國與中國。中國要併吞台灣，話語與行動一目了然，台灣只有投降與否的選擇題。美國從未意圖併吞台灣，歷任政府的政策核心是：深化台美關係、協助防衛台灣、捍衛台灣民主。如今，由於中國對台威脅與日俱增，同時也威脅到美國的國家利益與盟友安危，所以各種提升美台關係甚至正式建交的提議所在多有。當前的台灣，處於地緣政治的風口，如何拿捏瞬息萬變的三角關係，達到控制風險、擴大獲益的管理目標，已成蔡賴體制不可迴避的課題。

面對中國，面對統派，就是要大聲說出台獨，不能因為國台辦說三道四，不能因為五星旗搖來搖去，就把台獨當原罪。國際、兩岸情勢在變，台灣的挑戰變大了，但機會也增加了。正常國家的前進路徑圖，不能只看到好的一面便躁進，必須好壞兩面兼籌並重，走一條務實的路。易言之，維持獨立現狀，立場要堅定、行動要務實。兩國對壘，相對實力較小者，除了國際戰略結盟，也要爭取時間換取空間。於內於外，本土政權的生存發展戰略，不外乎重振台灣的經濟自主能量，以資台灣在正常國家之路務實前進，讓二三五○萬人免於「被台獨」的紅色恐怖。