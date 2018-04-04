自由廣場》農曆 清明節 鼠麴粿

◎ 呂自揚

連二篇讀者投書談清明，皆未把農曆和清明節說清楚。

台灣自古沿用古中國日曆，是陰曆。一九四六年政府明定西元陽曆為國曆，也叫新曆。農業社會的農民仍習慣用傳統陰曆，故陰曆也叫農曆、農民曆。

古人根據依太陽運轉的陽曆，以每隔十五日為一個節氣，把全年分成二十四個大自然氣象變轉的節氣。二十四節氣在每年陰曆的日期皆不相同。清明是二十四節氣之一，在冬至後的第一○五天，大多在陽曆四月五日，每幾年就有一天在四月四日，二○一七年的清明就在陽曆四月四日，陰曆三月八日。今年清明在四月五日，陰曆二月二十日。

農民都根據二十四節氣的天氣變換，來進行春夏秋冬四季農事的栽種耕耘。一般印行的農曆、農民曆，都把二十四節氣的日期，註明列印在陰曆（農曆）的年月日裡，合而為一。久了，民間都把二十四節氣當成是農曆的一部分。很多人因此誤以為二十四節氣與清明節，是根據陰曆的農曆而來。

另外，台灣清明節的掃墓、祭祖，祭品都要有鼠麴粿。採鼠麴這種小草做粿，是一六八六、一六九四年康熙時的第一、二本《台灣府志》就有記載，是台灣歷史最悠久的傳統民俗美食。

鼠麴粿也叫草仔粿。很多地方無鼠麴，就用艾草做草仔粿。

（作者為作家，出版社主編）