自由廣場》（林保華專欄）批鬥戴耀廷中共遠不如軍閥

香港大學副教授戴耀廷出席台灣青年反共救國團十週年的自由人權論壇，回香港後慘遭批鬥。類似的清算批鬥活動近年陸續開展，這次則是自以為抓到機會來個大爆發。

論壇還沒有開始，當天的香港黨喉舌《文匯報》已經標上「『五獨合流』禍港 市民必須警惕」的標題，並且附上戴耀廷拖著行李箱來台灣的照片，表明他已經被共諜跟蹤。所謂「市民必須警惕」，就是把港共支持者發動起來。中共搞政治運動一向「輿論先行」，文革時有「兩報一刊」，香港也有文匯、大公兩報。批鬥到極端就是掃地出門（打死人除外），現在港共的嘍囉鬧到香港大學要求開除戴耀廷就是玩這個把戲，逼他失業流落街頭。

戴耀廷是法律系教授，他清楚法律底線在哪裡。但這幫人硬扯戴耀廷鼓吹港獨。其實他僅僅是說在中國民主化之後，香港有獨立、聯邦、邦聯等多種選項。之所以要談這些，是因為他對香港民主化在悲觀中還有一點點樂觀，如果完全悲觀，還爭取什麼民主？

有的人有一種「無可救藥」的樂觀精神，戴耀廷就是這種人，所以不斷絞盡腦汁建立平台促進泛民與年輕本土派的合作，在雷動計畫之後，又有風雲計畫，當然被匪共視為眼中釘。不但港共政府出來譴責，連港澳辦、中聯辦、《環球時報》、《人民日報》海外版都加入戰局，幾乎傾全黨之力為我們塑造英雄。

這次反共團的論壇去年就開始設想籌備。籌辦這個論壇目的就是讓被中共壓迫的民族與人民提供相互接觸與了解的平台，老中青之間的學習與傳承。這也是我們建團的初衷。對此中共肯定是打壓的，我們也了解它的政治底線在哪裡。我們不成立組織，不喊激進口號作秀，只是思想的交流與友誼的建立。我們所有發言都全程錄影，分十七集在YouTube可以看到(https://www.youtube.com/watch?v=Rnlx1B8HFtU)。

如果說有失算的話，就是沒料到習近平提前稱帝，遭到各種譴責，他必須施出嚴密控制輿論的殺手鐧，尤其拿較中國其他地區相對開放的香港來祭旗。於是就無中生有拿戴耀廷開刀，以殺雞儆猴，並為二十三條國安立法鋪路。

習近平崇拜的毛澤東一九二○年在湖南《大公報》發表多篇文章，鼓吹中國建立二十七個包括「湖南國」在內的國家，還在上海報章發表題為「反對統一」的文章，毛還組織顛覆國家政權的「新民學會」。北洋軍閥完全沒有警告或懲罰他，享受言論與結社的自由。如果習近平連軍閥都大大不如，他算什麼呢？

然而我與戴耀廷有同樣的樂觀，也在於我相信「否極泰來」的辯證法。文革導致中共四分五裂，把毛澤東從神壇拉下而一命嗚呼，習近平的確在步毛澤東的後塵。這也是我研究中共權鬥的興趣所在。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）