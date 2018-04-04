自由廣場》募兵擺攤叫糟蹋軍人？

◎ 鍾邦友

因為網路上瘋傳一位空軍軍官在全聯外頂著烈日擺召募攤位(https://udn.com/news/story/10930/3064873)，這兩天國防部又成了眾矢之的，有網友不忍攤位乏人問津，還要政府別糟蹋這些辛苦的軍人。這則新聞讓身為教師的我滿頭霧水。

近年來少子化的問題日趨嚴重，連貴為國立大學的教授，都得到高中職擺攤位拉學生，那為何軍官比照辦理便成了斯文掃地？

在消費者意識抬頭的現在，各行各業均以客為尊，公家單位自然也不能再以官僚自居，軍公教從過去被高高供奉的神壇上走下，其實只是順應時勢，少數民眾的大驚小怪，反而讓人覺得莫名其妙。

此外軍人以服從為天職，「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」，先前金門「海龍蛙兵」在訓練過程中，被教官要求「大口吞沙」（https://www.youtube.com/watch?v=IQIMPdIM8ak），就是一種意志鍛鍊的極至表現，否則如何適應更險惡的戰爭狀態？如果連在烈日下擺攤都會想哭，未來如何肩負保家衛國的責任？乾脆回家當媽寶就好了！

所以與其憐惜這位弟兄的「遭遇」，還不如幫國防部檢討攤位的地點是否合宜，還是提供更有效率的招募方式，或許會更切合實際吧？

（作者為高職教師，高雄市民）