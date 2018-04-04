自由廣場》柯Ｐ的品牌形象

◎ 吳海瑞

呂秀蓮認為柯Ｐ連任環境，遠不比首次參選有利。「得天獨厚的機遇」、綠營全面支持，以及部分藍營支持者的「移情作用」，這些效應若不消失也將會遞減。

呂的剖析不無道理，柯連任之路似乎也充滿挑戰。在政治立場，本土派認為柯的「台灣價值」模糊，「兩岸一家親」曖昧，意識形態趨近於國民黨。施政上，處理大巨蛋的進度、公開透明程度，讓不少選民失望。至於領導統御，市府官員的離職率冠於全國，若干主管去留一再成為媒體焦點，被質疑沒有真正的團隊。

但我們不能忽略的一點是，這三年多來（或甚至從政前），柯Ｐ所累積的「品牌形象」。

品牌形象一旦建立之後，消費者對於品牌的喜愛、偏好，就會持續，做出外人眼中「非理性的選擇」，亦即品牌本身影響了購買決策，這就是品牌的價值；不認同者，也許會用另一個名詞「ＸＸ（品牌）情結」。

歷經執政現實考驗的柯Ｐ，其品牌形象是否開始崩解？德國福斯汽車集團的柴油車「排氣門」事件，可供參考。

二○一五年九月，排氣門醜聞爆發後，福斯就面臨各國監管機關聲討。隔年六月底，福斯同意賠償美國車主及政府約四千七百多億元台幣的天價和解金。在某些人眼中，這家品牌形象面臨崩盤的公司，卻在事發後不到半年，股價上漲了三十％；二○一六年的上半年銷量不減反增，在歐洲、中國等市場，比前一年同期分別成長四％及七％，再度從豐田手中（同期銷售下滑）奪回全球銷量第一；二○一七年該集團繼續蟬聯龍頭。

福斯在中國的最大競爭對手某日資車廠，在醜聞爆發後，推出一個特別計畫，試圖對福斯的消費者洗腦，引誘他們改買別家廠牌，後來該計畫只實行一個月就不了了之。為何消費者沒有棄福斯而去？專業評論者認為，廢氣排放與燃油效率之間，顧客更在乎後者；而省油之外，也有安全、舒適等是購車者會考量的。

柯Ｐ執政並非沒有亮點，北門重見天日可以留名青史；世大運的成功，雖取經高雄世運，但先前一片不看好聲中，反而加深既有支持者的品牌認同；大巨蛋的交戰對手是形象欠佳的財團人物，這點難讓他扣分；美河市的官商勾結案，雖沒能「向上發展」，求償百億也僅討回三成多，但此案已足於喚起馬郝兩任前市長的不作為形象，累積他和國民黨的差異。

要挑戰柯文哲，「柯Ｐ品牌形象」的真正意義，就不能不深思。

（作者為上市公司專業經理人）