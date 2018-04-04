自由廣場》讓林昶佐與姚文智直球對決

◎ 林志翰

台北市長選舉，外傳小英總統擔心民進黨硬推派人選會掉到第三名；民進黨秘書長洪耀福則說，一旦民進黨推出的人選不強，最後還是柯文哲當選，柯文哲將變成台灣最大尾，甚至有可能直攻二○二○年的總統大位。幾點意見供參：

個人認為，連李登輝都「認證」柯Ｐ的頭腦怪怪的，民進黨支持者極度不滿柯Ｐ搖擺的傾中思想，二○一八年的柯Ｐ要拿到民進黨大多數基本盤的選票非常困難。而一旦包含民進黨的綠營推出形象清新、可以吸納年輕選票的候選人，絕對可以堅守四成以上的得票率，保證不會落到第三名。

那民進黨台北市長的夢幻候選人在哪裡？從過去遭到點名的鄭麗君、唐鳳等人來看，時代力量林昶佐非常符合這個特質。時代力量普獲年輕人的認同，且政黨價值理念與民進黨相近，加上林昶佐長期友好民進黨，民進黨不妨搭建市政辯論舞台，讓林昶佐與姚文智來場直球對決，或是將林昶佐納入民調名單之中。人選確定後即進行政黨整合，帶動民進黨與時代力量市議員選舉的氣勢，此時柯Ｐ絕對笑不出來。

即便柯Ｐ拿到淺藍的選票，驚險連任市長，亦可同時間撕裂國民黨長期在台北市的優勢選票結構。這也就是國民黨拚命想換將，欲找出一位可以固守藍營基本盤選將的最大原因。

（作者為數學教師，台南市民）

◎ 何聰明

如果民進黨決定不提台北市長候選人而支持變色龍柯文哲、如果時代力量立委林昶佐因而決定出馬競選，民進黨黨員即不必妄想要違規或脫黨參選，因為筆者相信林昶佐必將囊括大部分民進黨支持者和對藍綠沒有好感的中間、年輕選民的選票而當選，國民黨候選人得票數排名第二，柯文哲則淪為第三名。

（作者為台灣南星會會員，高雄市民）

◎ 林清淵

媒體報導，民進黨秘書長洪耀福對於是否推出台北市長人選進行利弊分析，認為若民進黨推出的人選不夠強，最後台北市長柯文哲仍連任，結果柯「就變成台灣最大尾」。洪秘書長意思是怕他變大尾就不派人？

洪秘書長難道還不了解柯文哲為人？如果民進黨禮讓，柯選上，一樣是大尾，照樣攻擊民進黨。洪秘書長這種短淺的、鄉愿偏安的思維，真的是黨的最大利益？

第一次世界大戰後，為了避免戰爭的再次爆發，英國首相張伯倫提出綏靖政策以防止德國的崛起，透過談判和讓步，舒緩德國的野心，以姑息的方法來犧牲小國的利益，藉此避免戰爭，結果反加速二次大戰爆發，這些姑息養奸的歷史不勝枚舉。

禮不禮讓柯文哲，民進黨高層似乎不願理會基層黨員以及綠營選民的心聲，這是民主、進步黨嗎？民進黨中央的姑息主義，勢必將讓柯日漸坐大，並種下民進黨敗因，就像姑息養奸的歷史殷鑑一般。

（作者任職營建業，台中市民）