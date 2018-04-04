自由廣場》這就是賴清德高人氣的原因

◎ 黃惟冰

行政院長賴清德先前曾多次公開表明自己的「台獨工作者」立場，並因此受到來自中國官方及黨媒的猛烈攻擊，揚言要對賴清德進行「全球通緝」。然而，賴院長不僅不為所動，更在本月三日出席言論自由日活動時強調，在民主時代，任何人都可以說出自己對國家走向的想法，而他確實是「台灣獨立的工作者」，因為他是鄭南榕的追隨者。

有鑑於此，讓人不禁對賴院長的堅定與真誠感到相當欽佩。試想，一路以來，有多少台灣的政治人物，前後顛倒，表裡不一。在選舉的時候，為了獲取選票與注意力，積極鼓吹「台獨」，但在取得權力後，不論是為了「超越藍綠」，還是為了討好中國，甚或是受制於美國，而逐漸疏遠「台獨」理念。

特別是，隨著中國對台灣的滲透不斷加強，今天在台灣，任何主張「台獨」的政治人物，都會受到特定媒體、財團與民間組織的攻訐、抹黑，或是封殺。而這樣的壓力，確實也讓不少人轉而採行了所謂的「自我審查」，以犧牲言論自由的方式，避免成為被中國鎖定的「台獨」出頭鳥。

放在這樣的脈絡下觀察，我們可以說，賴院長的確是一個不畏強權、堅持理想的人。這樣的「台派」作風，或許正是賴院長能夠在今天險峻的政治環境下，還能長期維持高人氣的關鍵因素。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

劉結一失格

◎ 施雅軒

四月二日中國國台辦發表聲明，罕見對於賴清德院長的批評，直言「狂妄挑戰兩岸關係現狀，是十分危險，也是不自量力的」，針對性十足，如此大剌剌批評對口單位的直屬長官，恐怕是國台辦失格了！由於國台辦主任劉結一才於三月十九日上任，此聲明堪為初試之聲，以其外交系統出身，可謂失了分寸，似乎忘了本身的存在價值是兩岸的潤滑劑而非辣椒醬，這到底是新官上任三把火？還是對台政策的方寸大亂？劉結一難辭其咎。

賴院長主張台獨政治工作者的言論並非首次，去年九月二十六日在立法院便有此主張，礙於中國十九大開會不到三十日，為讓中國順利完成權力過渡，故而按下不表，三月三十日接受立法院總質詢再度提出，是個人意志的展現，也是個人政治生命的宣揚，未來面對台灣選舉，這個理念就是訴諸台灣人民檢核的時候，國台辦所稱「嚴重挑釁兩岸主流民意，危害台海和平穩定」，將由民意來決定。

假如到時候，台灣人民選擇賴院長，直接肯定其理念之時，請問現在「嗆聲」、「翻桌」的國台辦該如何自處？難道需要更名為「在野辦」，繼續過著唱反調的日子嗎？

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）