社論》積極面對選舉年的假新聞攻勢

假新聞是近年廣受關注的現象，二○一六美國總統大選期間假新聞大行其道，更使這一問題舉世矚目。今年是我國地方選舉年，假新聞必然不會缺席。立委林俊憲日前指出，由於民進黨再度執政後，中國網軍大量發動假新聞攻勢，預期年底選戰將是它們的驗收時刻，他呼籲政府積極處理，宜仿效歐盟，祭出重罰。

假新聞雖因前年美國大選而成為全球話題，但人們刻意傳播不實資訊，誤導大眾，謀取有利自己的政治、經濟、軍事結果，並非始自今日。

早在三千四百年前的古埃及時代，就出現以散布謠言、宣傳，來打擊對方的軍事手法。二十世紀的第二次世界大戰，同盟國與軸心國互打文宣心理戰，傳播假新聞是你來我往的方式之一；納粹宣傳部長戈培爾的「混雜部分真相的說謊，比直接說謊更有效」，尤為名言。時至今日，傳播通訊科技發達，尤其網際網路及社交媒體風行，訊息製造傳播個體化，假新聞的速度、數量、影響及危害，前所未見。

台灣身為中國千方百計併吞的首要國家，現今執政的民進黨又是它最敵視的政黨，加上中國有舉世最大的網軍，產製最大量的假新聞，今年選舉它絕不會閒著袖手不作為。中國利用台灣自由開放的民主機制及運作，執行對付台灣的工作，行之有年，假新聞只是其文宣心理戰的一環。

中國企圖左右台灣選舉結果，從以往的文攻武嚇、企業大咖表態、動員台商…，手段盡出。如今，科技日新月異為假新聞增添動力，社交媒體無孔不入，近年來自中國的「內容農場」在網路、社交媒體不斷興風作浪，傷害台灣。因此，選舉期間來自中國的假新聞變本加厲，不論透過它的網軍發動境外攻擊，由台灣內部它的代理人產製加工，或經美國「自由之家」所說「已被中國或親中人士持有」的台灣若干媒體配合，都可預見。

美國國家民主基金會去年十二月初發表「銳實力：專制影響的崛起」報告，即以中歐及拉丁美洲新興民主國家為實例，指中國在各國使出諸多手段，包括收買媒體、籠絡特定對象、提供文宣、擴大交流，以輸出政治影響力。

事實上，中國在各國的這些手法，對台灣已下手多年，且相較之下，規模只算小巫見大巫。台灣由於國家認同出了問題，民主政治所帶來的政黨輪替，反而導致敵我關係錯亂，常為中國的滲透敞開大門，籠絡、磁吸、分化，無所不用其極。

中國以假新聞介入台灣選舉，從來不是假設性課題，而是即將到來、必須嚴肅看待並積極因應的挑戰。資安等於國安，對抗中國網軍假新聞攻勢一事，台灣不容失敗，這是國安問題。從蔡政府、執政黨到去年夏天成立的資通電軍指揮部，因此都要全面動起來，把選舉期間中國的假新聞攻勢，列為今年的國安要務。

在對付假新聞的工作中，臉書及谷歌以其極大的流量，扮演重要角色，經由偵測、回報、檢查、警告等程序，查核品質，篩選假新聞。但立委指臉書在台灣的配合度不高，主管機關應即促其改進。中國等專制國家利用社交媒體散播假新聞，企圖影響開放社會，台灣首當其衝；但這也是民主國家共同面臨的問題，理應加強合作，共同對抗。

假新聞猖狂，最後的把關者在受眾。台灣多年來強調媒體識讀，從提高社會大眾對網路及社交媒體影響力的認識，增進民眾分辨新聞的真假著手。尤其對有爭議訊息「只看不傳」，錯假或爭議可疑訊息止於聰明的受眾，不當盲目的傳播者，對抗假新聞也是公民責任。

另一方面，有鑑於假新聞大行其道，選舉期間的負面效應不容輕忽，且被中國用以對付我國，從法律層面加重嚇阻作用，不論影響社會法益的刑事追究，到侵權的民事賠償，都應透過修法促其實現。