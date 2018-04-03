自由廣場》別再讓社工傷「薪」

◎ 劉家勇

報載四月二日社工日，廣泛報導了全國各縣市首長，表揚績優社工的新聞，確實讓辛勞一整年，衝在社會第一線，搶救社會弱勢問題補破網的社工同仁們備覺溫馨和欣慰。然而，全台社工工會也在此時，為社工舉行「黯淡社工獎」頒獎典禮，指出全台社工「低工資」、「高工時」、「高回捐」的現象嚴重。

事實上，社工的薪資低、工時長已是不爭的事實，回捐的陋習在社工界雖有其脈絡，但也非尾大不掉。近年來無論是主管機關衛福部或是地方縣市政府，乃至社工公會等專業團體等，皆聲明回捐之違法性與對社工專業發展的戕害。沒有人希望看到，社工人員在辛勤助人時，自己反成為被剝削的底層勞動者，使「近貧服務赤貧」成了自我實現的預言。

歸根究柢，欲提升社工薪資，保障社工工時，乃至根除回捐等問題，仍應回歸「社工師法」之精神：除了落實社工專業證照化外，更應逐步推動有社工師級證照，才能執行社工專業的工作，如此不再有師、員混雜的現實，才能確保社工專業認同的提升。最後，透過社工師公會的團體協約權，在制度面形成專業議價能力，訴求合理薪資、正常工時等，方能使社工專業發展之路步上正軌。

（作者為桃園市社會工作師公會理事長，長庚科技大學老人照顧管理系助理教授）