自由廣場》商人無祖國…亡國之兆

◎ 黃天麟

行政院政務委員唐鳳日前在公司法修正案討論中指出：「公司法第一條明訂公司以營利為目的，但是社會責任與賺錢一樣重要，因此公司法修正案在第一條宜增列『公司得採行增進公共利益之行為』以善盡企業社會責任。」

企業社會責任（Corporate Social Responsibility）是指企業在經營上須對所有的利害關係人負責，而不只是股東。所謂的利害關係人包括員工、客戶、商業夥伴、顧客和企業所屬的社區及國家。

企業社會責任並非新名詞，卅年前就已在國內如火如荼地推動過，但很不幸，台灣仍然是企業最不守社會責任的國家之一。聯合國對北韓之禁令，第一個被抓到涉嫌海上駁油給北韓的是台灣漁界商人，丟盡台灣人的顏面。一個國家商業道德淪喪至此，悲矣。

最近鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ）在中國Ａ股上市，以卅六天「光速」完成Ａ股市場ＩＰＯ。由於中國企業ＩＰＯ平均得花一年三個月，中共對富士康之優遇，明眼人都知是統戰伎倆之一。妙的是郭董事長還揚言要讓中國的券商來台幫鴻海股東開戶，讓鴻海股東也可以申購ＦＩＩ股票，公開鼓勵把台灣的錢搬到中國。此種「肥中國，瘦台灣」的商業行為在郭董的腦海裡儼然已是一種正常。

鴻海企業集團早期得在台灣迅速發跡，郭董之才能固然是因素之一，但當時勤勉的工人、政府、社會的貢獻亦是重要因素之一，發跡後的鴻海在中國雇用百萬人，台灣卻只寥寥數萬，可以說是「商人無祖國，營利是企業唯一目的」的典型經營範例。若鴻海能將產能一半分給台灣，必獲社會更大的尊敬。日前鴻海又宣布要砸一一二五億，投資昆山打造新能源電池研發中心，電池是台灣的強項產業之一，為何不在台灣？令人納悶。

當然，台灣也有好多企業是講究企業社會責任的，如台積電對員工的優待，對國家之負責，有目共睹。日前，華碩因中國實施新的網路安全法，規定所有外國企業必須將用戶資料，實質存放在中國境內，配合中國審查，因華碩顧慮到使用者的資料保密，決定關閉中國上海資料中心。這應是企業社會責任之表現，值得讚賞。

商人不可以無祖國，五千年人類歷史已告訴我們，國家強商人必強，若商人無祖國，國家必亡，國家亡商人亦同歸於盡。商人國家迦太基（Carthago）最後被羅馬所滅，就是血淋淋的教訓。希望公司法此次修改，唐鳳委員之建議能獲共鳴，進入修改行列，導正商人無祖國的亡國思維。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）