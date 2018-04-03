自由廣場》宗教財團法人無法可管，內政部長打甚麼算盤？

◎ 李基勝

司法院大法官釋字第五七三號揭示：「宗教團體管理、處分其財產，國家固非不得以法律加以規範，惟應符合憲法第二十三條規定之比例原則及法律明確性原則。」畢竟，財產權乃俗家事務，而非宗教信仰的根本。法律規範俗家事務乃屬當然，只須符合防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者即可。

既然當前行政院提出的「財團法人法草案」未如過去的草案規定「宗教財團法人不適用本法之規定」，即該草案的管理對象包括宗教財團法人，因而引發宗教財團法人應否與其他財團法人，適用同一規範之爭議。然而「宗教團體法草案」交付委員會後，迄未開始審查。如果將來三讀後的財團法人法不適用於宗教財團法人，且遲遲未能制定宗教團體法，那麼該等法人豈非無法可管。惟以前揭宗教團體法草案也有專章（第十五條至第十八條）規範「宗教基金會」，可見該草案也認為「宗教基金會」（宗教團體法人）應受法律約束。但該等條文卻又遠不如前揭財團法人法草案周詳完備。

如果宗教財團法人應有特別規範，不宜與其他財團法人適用相同規定，未嘗不能於立法院審議時增訂必要之條款，內政部長豈能公然倡議排除適用財團法人法，卻又不本於職權再提出相關法案（曾提出，但又撤回）。

（作者現任公務員，新北市民）