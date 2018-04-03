自由廣場》如果管爺與真命天子車拚

◎ 林正德

上週名作家苦苓突然發文說：「管爺不要再受這口鳥氣了！台大校長不要幹了，直接出來選台北市長吧！」非常有創意。因為柯文哲就是在二○一三年為了MG149帳戶事件被馬政府選擇性修理，才「憤而參選台北市長」，並自稱「墨綠」，在民進黨禮讓之下，盡納綠營選票。今天管中閔如果也以被迫害者的姿態「憤而參選台北市長」，他的同情票、深藍回歸票、財團暗助票、國台辦友情催票等等，國民黨陣營無人能敵，藍營一統，綠營基層反柯棄柯，管爺當選可說十拿九穩！

（作者為業務員，台北市民）

◎ 王國論

共產黨有老Ｋ黨這個糾纏了近一世紀的朋友，實在夠衰，連要屈膝投降，習大大都不忍要其繳械。這事由管爺聽說被勸選北市市長說起。

本來老Ｋ黨被他馬的搞丟了江山，這個窮途末路的黨，正在前途茫然之際，冒出了一個兩岸一家親的柯Ｐ。一下子，老共似已有了新代言人，害柯Ｐ臉上豈止一陣綠，還既藍又紅。兩岸本即是一場戲，不知他知否，但是戲癮上身，竟假戲真做。

但管爺如真披掛上陣，之前已傳出幹台大校長是藍的拱出來的，加上是他馬的老班底，又老共之前的飾言掩飾，幫其洗刷去中國當差的事兒，擺明管爺是搶正朔來的。

現在，明修棧道，主張床頭吵床尾合，參加選妃儀式的是柯Ｐ；但管爺則力主暗通款曲、私下交歡；而老共一方，同時要應付這倆明來暗去，倒是一個難題，恐怕操壞了習大大。

善於對敵人切割的老共，這下頭大了，手握利刃難以下手，手心手背都是肉。

當然，如果到了這個時候，小英還一貫地維持現狀，連個首都都不推出人選，那小英恐怕將被質疑，明的是作媒，暗的恐怕就是拉皮條了。

（作者為律師，高雄市民）

◎ 鈴木百惠

台北市長柯文哲一句「我真命天子耶！」再度引起政壇陣陣漣漪。其實，這並非柯第一次以天子自居。早在柯入主北市府後，就經常有耳語說柯對自己的學生社會局局長說：「你可是天子門生」，加上一上任就仿效清朝雍正皇帝籌組所謂的「軍機處」，而「軍機處」開會地點更高高掛上「一堂和氣」四個大字，柯崇拜雍正的帝王思想以及自詡為「真命天子」，以入主總統府為目標的企圖心可見一斑。

從得票分析來看，沒有民進黨的全力支持，柯二○一四年幾乎不可能會以壓倒性的勝利入主北市府，因此，民進黨大可以不須如此委曲求全、不惜違背基層聲浪繼續禮讓柯。既然選票理論不成立，那麼就只有另外一個「將柯綁在市政府避免跟蔡爭總統府」的考量了。

說真的，柯只要撐過任期二分之一，就可以循朱立倫模式，在選戰倒數九十天開始請假，讓有意接棒的副市長代理，除了可以名正言順拚總統外，還能讓有意接棒的副市長提前實習，進可攻退可守，選不上再回來繼續當市長，誰說區區一個市政府可以綁住企圖飛龍在天的真命天子呢？

民進黨中央應該對自己的基層實力有信心，別被「若自推候選人反讓國民黨當選就淪北市罪人」、「不禮讓柯他就會跟蔡爭當總統」的恐嚇風向給嚇到，因為，民進黨候選人從不畏戰，而柯宣布參選總統就目前趨勢看來也只是時間問題而已，除非柯立刻加入民進黨，否則民進黨為了基層永固與黨內團結，與柯還是兄弟爬山各自努力方為上策。

（作者為民代助理，前民進黨中央青年部組長）

◎紀安秀

針對台北市長選戰民進黨是否再禮讓柯文哲，筆者認為，基層聲音當然不能輕忽，但更應該實事求是，擬定權宜之計，才不會讓國民黨漁翁得利。因為，三強鼎立的局面，國民黨勝算應比只有與柯Ｐ對戰的勝算，提升許多。

然不管民進黨最後派姚文智、呂秀蓮、唐鳳，甚至賴清德或陳菊出馬，除了保住基本盤，瓜分柯Ｐ或國民黨哪方選票比較多？答案恐怕是支持者不想面對的。

不管民進黨高層、黨員或支持者，對於與柯Ｐ合或分，均應平心靜氣思考。如果討厭柯Ｐ當選的比率，遠高於國民黨當選比率，就可大膽提名；反之，應三思而後行，別自亂陣腳。

（作者為家庭主婦，台北市民）