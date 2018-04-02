社論》「經濟是台灣的命脈」絕非口頭禪

又有台灣電影遭到中國封殺，文化部長鄭麗君指出：中國過去只是關注作品題材內容，現在卻連個人言論思想都要控制，無論是柯宇綸或先前發生的林心如、盧廣仲、周子瑜等事件，都顯示中國的目的是要想到中國發展的台灣人都「上繳自由」。中國沒有自由，到中國經商表演當然也沒有自由。愈來愈像政治運動的舉報台獨，中國當局殺雞儆猴所圖的，絕對不只是想限制到中國發展的台灣人民的自由，甚至還要進一步利用他們為反獨促統效犬馬之勞！

過去以來，北京的態度就擺明了，不准台商到中國賺錢又支持台獨，初期還只是消極地警告台商，但從許文龍事件到李榮福事件可以感受到，北京也隨時會找機會下重手立威。近年，除了中國政府的思想檢查外，舉報台獨還成為中國的新產業，而其矛頭隱約指向到中國發展的台灣藝人。藝人有其流行文化的影響力，對年輕世代較能產生引導風向作用，有鑒於太陽花學運世代的興起，台灣藝人淪為新的檢查或統戰標的，不難理解。覬覦中國市場的藝人，千萬不要一味仰頭看天上的彩虹，一不小心卻掉到陰溝裡去。

不論是不是從十九大才開始，中國對台灣的反獨力道一直在強化，其目的無非是想把台獨板塊壓縮到越來越小。未來，台商與台灣藝人，主動或被動公開宣示不支持台獨，或許在北京的操作下，會成為一種傳染性的表態現象。初步，可能只是口頭宣示不支持台獨，漸而，可能會轉為行動支持統一，讓台商與台灣藝人變為經濟統派。事實上，所謂的「惠台」措施，都是從經濟拉攏到認同轉向的鋪陳。因此，想到中國就學、就業、表演、投資者，現在要比以往更加嚴肅地思考，自己的選擇可能會在將來付出什麼代價？要不要步入北京鋪設的不歸路？

北京的對台政策，從前或許有「防獨勝於促統」的傾向，但這不是北京對台灣的仁慈，而是受限於國力與國際影響力。如今，中國的軟、硬、銳實力大增，外交話語權同時上升，再加上習近平的特殊政治性格，反獨與促統會雙管齊下、兩手都硬。台灣以小搏大，固然要善用地緣政治的有利轉變，更重要的還是朝野官民要有危機意識，要從北京對台灣的各個擊破中，看透它想讓台灣與中華民國「同歸於盡」的攻勢。台灣內部求同存異、團結一致，老實說對於因應中國威脅都已經很吃力了，如果繼續像目前這樣內耗下去，不得不令人擔憂時間會不會站在台灣這一邊。

對於藝人紛紛往中國發展，林正盛導演有感而發：不要在自己內部進行意識形態的鬥爭，環境搞好最重要，「因如果今天在台灣可以賺五萬元，中國給六萬元，那大家可能就會留下來，但如果在台灣賺三萬元，那當然會有人考慮過去，這都是人的選擇。」林導點出的問題，乃是台灣必須務實面對的挑戰。今天，台商、藝人、教師、學生，中國得以對他們形成幻想與磁吸，根源還是出在台灣本身的產經環境，無法為他們提供充分發展的機會。這個問題若不從根源解決，每次出現個案便譴責北京，不僅於事無補而且自曝台灣的莫可奈何。

日前，小英在民進黨中常會表示：經濟的確朝正向發展，但如何讓人民有感是個問題，只講數字會被說是自我感覺良好。可見，蔡賴府院深知，台灣總體問題的關鍵在經濟，「經濟是台灣的命脈」絕非口頭禪。台灣要維持現狀，主權方面有戰略盟友共同力抗中國威脅，但產業、經濟、就業、所得主要只能靠自己，至少是自助才能談人助，例如與戰略盟友強化經貿連結。對此，北京也心知肚明，所以對台灣全力操弄「以經濟腐蝕主權」。這種沒有煙硝的戰爭，台灣的戰略盟友似乎也難以使力。於是，活化經濟與捍衛主權，成了本土政權一體兩面的戰場。現階段，經濟環境搞好就是維持主權現狀的要害。