自由廣場》辨識手環 避免錯領大體

◎ 陳繼成

桃園殯儀館發生了領錯大體、拜錯親人、燒錯屍體的烏龍事件。其實幾年前基隆殯儀館還發生原本安排土葬的屍體被別家家屬火化了。更離譜的是二○一○年，雲林某養護中心因為外籍看護為兩位老先生洗澡時，將手環錯換，因此，造成尚存的老翁家屬白辦了告別式，還要尷尬地退回親友的奠儀（白包）。類似事件可從三方面來檢討：

一、殯葬從業人員：臨終時去醫院或者喪宅接運遺體的禮儀人員，跟出殯的時候去領大體的服務人員不見得是同一個人，就算是同一個人，十幾秒的時間也不易清楚記著往生者的面貌。

二、殯儀館：進館時的值班人員，跟遺體領出的值班人員不見得是同一個人。就算是同一個人，因為每天進出的遺體很多，哪有可能一一記得往生者的容貌。

三、家屬：可能因為傷心過度，或者是因為遺體經過冰存、解凍、化妝、換穿壽衣，家屬一時辨認不出，所以也有可能會錯認屍體。

筆者建議，應該以科技方法改善遺體辨識精準度，並改善遺體進出的流程：首先，遺體進館時就為大體戴上識別手環，塑膠手環應該打上往生者的姓名、進館的時間、承辦禮儀公司，然後為大體拍臉部的辨識照片，及全身辨識照片（以便辨識高、矮、胖、瘦）。

領遺體時嚴格要家屬、禮儀人員及殯儀館值班人員三方共同辨識手環、遺照，並分別簽名負責。程序雖然稍微繁複些，但可減少錯領事件重演。

（作者為內政部認證禮儀師，輔大宗教系助理教授）