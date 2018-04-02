自由廣場》（澄社評論）讓更多人認識台灣的恩人

◎ 盧世祥

甘惠忠神父來自美國，從事特殊教育，有「兒童守護天使」榮譽，奉獻台灣五十五年，取得我國民身分證。行政院長賴清德最近稱讚他，甘心、惠台、忠心不變，人如其名。台灣有今天的自由、民主、樂利，除了國人的打拚，也得力於甘神父等外國恩人的幫助。

十九世紀中葉台灣對外開放後，許多和美麗島沒有直接利害關係的外國人，出自各種理想，以諸多方式，扮演不同角色，無私奉獻台灣。不論是博愛大眾的醫者、有教無類的啟蒙者、好奇研究的探索者、分享世人的美麗島介紹者、濟弱扶傾的人權救援者、推倡普世價值的民主促進者、關鍵時刻的記錄者，他們義人義行，深值感念。

身為台灣的一份子，對這些台灣的恩人，你認識了多少？你可知道，他們當中許多人，把台灣當自己的家，把自己當台灣人，台灣母語講得比台灣人好，成為台灣女婿，甚至最終埋骨台灣，化為台灣魂。在戰後抹煞這片土地與人民的歷史人文教育中，這是值得發揚光大的台灣大時代紀錄。

為有情、有義的這些恩人立傳表揚，是具體表達台灣人的受恩不忘；感恩既是最崇高的美德，也是所有美德之源。如能再以藝文表現，拍成連續劇、電影或「大河劇」，足可傳為動人的史詩篇章，讓更多國人認識、傳頌他們的感人事蹟。年輕一代有了學習對象，培養以感恩為根源的美德，形成正直的人格，重視公義服務，這是重要的生活價值教育。

對社會整體來說，以台灣恩人的故事啟迪人心，經由公眾探索、體會他們對台灣的無私奉獻，充分掌握相關的歷史、人文、自然的事實與知識，台灣主體性自然確立。

愛台灣不是口號，以典範為師，向歷史學習，瞭解自己的文化，愛護台灣這片土地及人民，不論先來後到，形成命運共同體，一起打拚創造光明的未來。這些都是每一個人日常生活即可實踐的行動。這一切，請從表揚更多甘惠忠所代表的台灣恩人，並熱烈擁抱他們做起。

（作者是資深新聞工作者）