自由廣場》三百萬人學保如何不開天窗？

◎ 張凱翔

目前的學生保險分為兩大類，一為教育部招標高中以下學保，二為大學專科自辦學保。本文針對高中職以下學保，因為此學保從早期被保險公司視為附加價值很高、人人搶的黃金籃球，到近幾年已轉變為躲避球，甚至都不進場，為何？

學保給付四項目，死亡一百萬、殘廢一百萬、醫療、集體中毒慰問金，一或二級殘廢再給付最長四年的生活扶助金，醫療則細分住院、意外門診、燒燙傷手術等，一年保費為五六七元，家長負擔三九八元，其餘政府補助，保險人數約三二○萬人，從二○○六年開始，理賠率約百分之百，每年約虧損一億元。這些數據，搜尋「學生保險虧損」就可證實。

其實，早期的學保本身保費更低，但保險公司可利用學保的服務進入封閉的教職員保險市場，學保小虧，商保大利。但進入網路時代，現在的學保對保險公司而言，順利理賠沒人說，拒賠就說被刁難，反而影響商譽，搞得近幾年招標，甚至七次流標，幾乎開天窗，最後靠交換條件，犧牲一些小額理賠，保險公司才願意承擔風險。

學保的經營風險何在？除門診及集體中毒保險金需限定意外事件外，疾病也賠，甚至帶病投保也賠，這在契約條款第三條「本契約有效期間內，因疾病或遭受意外傷害事故，以致身故、殘廢、依照本契約給付保險金」。相較以保額一百萬的定期壽險十五歲男生標準來看，一年保費就要約九百元，這定期壽險的殘廢限全殘七項，但學保七十九項；再加上殘扶險每年生活扶助金，再送醫療險，而商業保險必須先誠實告知、體檢，多不承保弱體純保障型，這樣的條件，流標十次以上或開天窗都不意外！

事實上，主管機關也想把學保改朝政策保險規劃，而政策保險首推公辦民營的強制車險，問題是，強制車險是車禍意外事件，本質屬於傷害保險，這跟學保疾病及意外全保性質不同，而且民營的理賠標準、道德風險與維護商譽間，或有拉鋸。

除此之外，政策保險還有健保署及勞保局，健保沒有直接把錢理賠給民眾，只醫不賠；勞保局承辦生、老、病、死、失能職災、醫療六大給付已有數十年經驗，有醫又有賠。況且，勞保局也接受委辦農保業務、國保業務，如果接受教育部委辦學生保險，應是遊刃有餘。

再者，從保險效力承接與是否帶殘投保來看，在學階段加學保，畢業後，沒有工作加國保，有工作加農保或勞保，直到屆齡退休，只要串起學保（幼兒青少年）、國保（待業）、勞保（就業）就是勞保局一條龍服務，則未來政府不會流標開天窗漏氣，學生家長更得到基本保障，何樂不為呢？

（作者為中華民國勞務士協會首屆理事長）