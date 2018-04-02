自由廣場》超勤加班費 四點改革建議

◎ 蘇啟媺

近日警察權益團體與民代召開記者會，認為因相關規定之限，導致員警加班時數被換成嘉獎，壓榨勞動力，主張應取消超勤加班費上限，實報實銷等。筆者忝為相關業務主管，略表淺見如次。

警察工作甚為繁重，因此有獨樹一幟之超勤加班費，金額視各縣市財政狀況約略於一萬二千元至一萬七千元之間。而員警每日勤務時數以八至十小時為原則，必要時得延長兩小時為限。現制多安排十二小時，以領取趨向上限之金額。

可討論者為是否真有所需，勤務編排如此長之時間？外界所言「深夜勤警車一開就天高皇帝遠可混水摸魚」固為誤解，惟遭督勤發現怠崗、拖崗之情形亦屢見不鮮；且部分機關在人力增加後基於體恤員警辛勞降低服勤時數，卻又引起「影響加班費收入」之反彈聲浪，魚與熊掌實難以兼得。改善之道，筆者建議可由下列幾點著手。

首先，是採取類似財政「零基預算」之精神，將員警勤務以編排八小時為起點，如有需求經嚴審後再逐步遞增，但切忌成為常態。

其次，不妨採「品管圈」提案制度，廣徵各界縮減勤務時數方法，試行後如有具體成效予以重獎，例如把節省下來之經費作為獎金，甚或破格陞遷。

再來係「使用者付費」。許多勤務乃應民間團體需求，例如假日路跑與各項典禮之維安，類此情形國外已有申請團體須支付費用之規定，可比照辦理。

最後，建議參考民營企業，試辦深夜勤、夜勤、日勤人員固定制，超勤加班費支領標準則依序遞減，以符辛勞程度並顧及健康。

改良之際恰可順便革除沉痾，例如理應全天候上班（輪值）之單位，到夜晚時依舊燈關人息，事後卻仍申請補休或獎勵，應予杜絕。

適逢選舉年，各類團體爭取自身利益及民代大開支票殆可想見。如何在捉襟見肘之財政負擔與員警權益之間謀取衡平，殊值深思。

（作者現任警政單位人事部門主管）