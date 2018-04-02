自由廣場》機器人也在「中國台灣省」的警訊

◎ 顏銘緯

繼男星柯宇綸「被台獨」、新片隨即遭中國封殺撤檔，創辦人之一為台灣人的Garmin衛星導航公司也因將台灣列為國家，而公開道歉並稱未來會努力自我審查。前日再有一樁，華碩在台南科學園區的「自造社群聯盟成立大會」上推出一款家用型機器人「Zenbo」，當你問它這裡是哪裡時？得到的答案竟是：中國台灣省台南市。一台沒有自由意志的機器人說出這樣的話時，我們終於恍然大悟，原來中國正透過他的「銳實力」在各個領域上要人人都變成他的「Zenbo」。

去年底開始，西方國家開始警覺「軟實力」這個概念是否妥當精準。因為，伴隨著如中國、俄羅斯等威權國家經濟實力的增長而來的，並不是他們以軟實力來「博得人心」（win hearts and minds），而是控制、脅迫、馴服的企圖。例如以經濟利益為引誘，讓受誘者為了利益臣服於中國，順從、附和中國的形象包裝、輿論宣傳。

因此，美國國家民主基金會在去年底的一份報告中，對威權國家此種以「銳實力」稱之。《經濟學人》概括這種帶有侵略性、穿透性和強迫性特質的銳實力將會造成其他國家在面對中國問題時的自我審查、內部分化，甚至在中國還沒出手前，就自我服膺中國的規格或要求。西方民主國家憂心的自主性喪失，在台灣，正表現於赴中發展的企業或藝人都成為那台「Zenbo」！

更有甚者，中國不僅單方面迫使依賴中國吃穿的台資或政團公開表態、進行自我審查，透過銳實力，中國也介入世界各國的內政或國際各領域，要求其他國家在台灣問題上更改立場，所以才會莫名其妙出現：瑞典國稅局更改台灣為中國一省、國際曼布克獎將作家吳明益改為來自中國台灣；換句話說，中國銳實力內建圍堵台灣的本質！

此時此刻，雖然西方民主國家在價值觀的陣地對中國展開批判，但尚未找出實質有效的遏阻辦法，台灣起碼必須以「台灣價值」共同守住這條防線，不能忽視、放任中國透過銳實力的操縱行為對我們的國家安全和地位造成戕害！

（作者為國立中山大學社會系大四生，基進黨發言人）