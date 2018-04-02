自由廣場》錯誤解讀民調

蔡英文沒有記取陳水扁的教訓

◎ 陳茂雄

據媒體報導，蔡英文與世大會等海外鄉親會面時表示，如果民進黨推人參選市長，到時候掉入第三名怎麼辦？民進黨絕對不能掉到第三名。媒體更陳述民進黨的說法，台北市長柯文哲民調遙遙領先，民進黨推出的人選都不會贏，甚至把高雄市長陳菊、行政院長賴清德放入民調，都輸給柯文哲。不過民進黨否認做過陳菊、賴清德與柯Ｐ的民調。

事實上若是真的將陳菊、賴清德與柯Ｐ比民調，還是一樣輸給柯Ｐ，然而它並不代表陳菊或賴清德投入選戰會輸給柯Ｐ。之所以會有這種現象，因為針對台北市長的選局，目前柯Ｐ已經在檯面上唱主角，陳菊與賴清德屬台下的觀眾，與路人甲沒多大差異，民調當然比不過台上的主角，若是陳菊或是賴清德宣布參選，情況就改觀。

二○一一年民進黨要提名總統候選人時，辜寬敏一直要推賴清德參選，只是賴清德婉拒，後來辜寬敏也沒有堅持，因為他的基金會私底下做了總統候選人的民調，賴清德還是輸給蔡英文。可是當時也有媒體做了十大政治人物的聲望民調，賴清德卻遠高於蔡英文。之所以會有這種差異，是因為做總統候選人的民調時，蔡英文已經在台上唱主角，賴清德還在台下當觀眾，可是十大政治人物的民調卻是大家站在平等地位。

對於政治人物的民調，檯面上的人會有特殊效應，拿檯面上的人與台下的人做民調會有很大的誤差。陳水扁擔任台北市長時，他的聲望民調一直保持七成以上，照理說連任選舉應該可以躺著選，可是當馬英九宣布參選台北市長時，民調立即超越陳水扁，選舉結果也是馬英九獲勝。

民調時除了檯面上與檯面下會有很大的差異外，政策的民調也會誤導政治人物。陳水扁市長最勤於民調，超過六成民眾贊成的政策就規劃推展，超過七成者必定做。顯然的，四年的市長陳水扁都依循主流民意施政，照理說連任應該不成問題，結果還是敗北。政策民調與政治人物民調完全不同，後者是真正對人的支持，對政策的民調就不同，對政策支持未必就支持施政者，除非該政策與他有利害關係。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）