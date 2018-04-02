自由共和國》李敦厚／不重學倫何必深耕？

張生表4-8 自行統計

李敦厚／台大校友、哈佛大學榮譽教授

陳管表3 援用數據

教育部一年編了一百七十四億元推高教深耕，台大一年也領了國家十八億元推高教深耕經費。(資料照)

日前在「今天的台大有自治的能力嗎？」和「學術倫理無關藍綠」兩文中筆者曾很具體地指出，2017/5/6管中閔教授與共同作者陳建良教授發表的研討會論文（下稱陳管2017論文）內的表3，完全援用陳教授和另兩位學位審核委員在2016/7/30核准的張姓學生碩士論文內的表4-8、表4-9和表4-10裡面的數據，也沒註明任何出處。

筆者特別注意到這一部分研究成果的原因是，張生的碩士論文主題是以「差異中差異模型」來分析ECFA對台灣出口中國或香港的影響。張生碩士論文內的表4-8、表4-9和表4-10裡面的數據就是這篇論文很重要的實證結果。

張生的表4-8列出來的數據是ECFA實施一年後、二年後、三年後和四年後，台灣對中國與香港出口的影響。表4-9列出的是ECFA實施一年後、二年後、三年後和四年後，台灣對中國出口的影響。表4-10列出的是ECFA實施一年後、二年後、三年後和四年後，台灣對香港出口的影響。在這三個表下，張生都註明了「作者自行統計」。張生的指導教授陳建良也核准了此論文。

陳管2017論文內的表3則只列出ECFA實施四年後台灣對中國與香港出口影響的數據。儘管表3的數據援用自張生表4-8、表4-9和表4-10，但卻完全沒有註明出處。這就是典型的違反學術倫理的抄襲。

根據筆者的了解，台大遴選委員會委員兼發言人袁孝維教授近日曾對管中閔教授與共同作者涉及抄襲一事有如下的說詞：一、暨大非常明確說明陳管兩教授有電郵往來討論文章，所以並非掛名；二、依時間順序，有陳管2016/5、學生（張生）2016/7和陳管2017/4三篇文章；三、所有在陳管2017/4出現在學生2016/7的圖表文字，在2016/5都有出現。各位看附件之ppt動畫，就可一目了然。然而「北美洲台灣人教授協會」及卡管人士，卻刻意忽視不提陳管2016/5這一篇最初手稿，企圖混淆視聽，有失知識份子應有之品格與良知。

其實在ppt動畫附件中完全看不到筆者一再提出的抄襲例子：陳管2017/4表3抄襲張生2016/7表4-8、表4-9和表4-10。換句話說：袁教授以上所說的「所有在陳管2017/4出現在學生2016/7的圖表文字，在2016/5都有出現。各位看附件之ppt動畫，就可一目了然」，實在是對學倫案過度草率，也有「企圖混淆視聽」之嫌。

筆者在ppt動畫中也看到了「烏龍爆料，惡意抹黑，披著學術外衣，遂行政治鬥爭，刻意忽略關鍵資料，抹黑栽贓，惡意鬥爭」等非常情緒化的字眼。筆者曾經說過，台大學倫會和教部高教司都把一個相對簡單的學倫問題複雜化。筆者提出的陳管2017/4表3和張生2016/7表4-8、表4-9和表4-10有相同的數據是誰都看得到的事實。如果這些數據都已在陳管2016/5手稿內算過了也分析好了，那陳教授和其他兩位學位審核委員又怎麼讓陳教授指導的張生在兩個月後領學位畢業的？

指責別人刻意忽略關鍵資料其實意義不大。筆者觀察到的台大和教部只是翻雲覆雨，找遍理由不進行實質審查。既然關鍵資料都有了，那不是把那些資料攤在陽光下，一翻兩瞪眼？哪需要編那些「此論文非正式論文可抄襲」論，不利己也將害學風日下！難道一天到晚指責別人「卡管」的人不是「害管」最深的人嗎？

教育部一年編了一百七十四億元推高教深耕，台大一年也領了國家十八億元推高教深耕經費。如果教育部和台大都做不來以實質審查來釐清學倫問題，那再怎麼深耕，也將只是白費工夫一場。