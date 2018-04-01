自由廣場》藝人之子與蔣姓男子

◎ 蕭福松

有藝人之子在美國因為一句「玩笑話」，被美國警方以涉嫌預謀犯罪移送，有人認為美國警方小題大作。然對經歷九一一恐怖攻擊，仍處在恐攻氛圍下的美國，任何風吹草動，都會被「合理懷疑」有威脅美國安全之虞，大動作偵辦乃屬必然。

台美國情不同，對小孩的管教方式與對法律的認知有很大的差異。藝人之子的「無心之言」在國人看來，可能是同學間的玩笑之詞，但在美國人的經驗裡，任何帶有恐嚇、威脅性的言語，都會被認真看待。換句話說，玩笑可以開，但逾越法律或拿別人的生命開玩笑，就另當別論了。

藝人之子以涉嫌恐攻被美國司法部門起訴的同時，台北地院則剛宣判完網友意圖以雞爪釘攻擊總統座車案，以言論自由判無罪。兩案案情容或不同，但都實質涉及恐嚇威脅，命運卻大不同，究竟是美國司法單位反應過度？還是台灣司法較有人情味？

蔣姓男子在Line號召群組買雞爪釘，伺機使蔡英文座車拋錨或翻車，以達到革命的目的。訊息被國安單位攔截後，通報檢警偵辦，檢方以煽惑犯罪將他起訴，法官卻以其所號召言語屬「言論自由」，難以認定有犯罪故意，判他無罪。

藝人之子和蔣姓男子，一個是和同學電話聊天被舉發，一個是在Line群組廣為散播，論情節及擴張性，蔣姓男子意圖危害總統的動機與犯行，應比藝人之子揚言攻擊校園的「戲言」更明確、也更嚴重。然台灣法官卻認定蔣姓男子的言論，是對蔡英文執政的不滿，只是情緒抒發。

異地思考，假設藝人之子的揚言攻擊言論發生在台灣，很可能被認為是小孩子的玩笑話輕鬆結案，因為「尚無具體犯罪事實」。相對的，蔣姓男子教唆群眾意圖攻擊國家元首座車案，在美國可能被以叛國罪或暗殺罪名起訴。

同樣都是「言語犯罪」，都尚未付諸行動，也沒有受害人或犯罪事實，但兩國司法對類似案件為何會有如此大差異，是美國被恐攻嚇壞了？還是台灣太自由？

美國重視人權自由，但前提是不能逾越法律。反觀台灣司法不但沒能堅守是非公理正義的最後一道防線，反常以種種似是而非的法律見解，為犯罪者開脫，不但讓司法變成「無牙的老虎」，也讓頑劣刁蠻者更視法律為無物。

司法未能發揮剷奸除惡的功能，結果就是讓原本應規範社會秩序與教育民眾守法的「法治精神」蕩然無存。台灣被譏諷是詐騙王國、犯罪者天堂、人民享有最不負責任的自由，又豈是無的放矢？

（作者為大學教師）