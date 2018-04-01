自由廣場》找出懼生少生關鍵

◎ 林靜宜

為解決少子化問題，從中央到六都提出獎勵生育對策，包括育兒津貼再加碼、增加公立及非營利幼兒園、私幼公共化等，但重賞之下果能催出新生兒嗎？

自二○○八年起，中央政府陸續祭出經濟誘因獎勵生育，包括托育費補助、五歲免學費及學前特別扣除額等；二○一一年起，財力較佳的六都也各憑本事，推出生育補助、育兒津貼或教保券等，惟成效有限，二○一七年總出生數仍跌破二十萬人；六都七年來生育率漲跌互見，唯有二○一三年（龍年）全體齊揚，其餘年份的升降似乎與補助無關。唯一例外的是桃園市，近三年每年人口均成長四萬至五萬人不等，其中新生兒維持一萬人上下，其餘的都屬於戶籍遷入。地方政府福利角力下，似乎只造成育齡人口跨區流動，對於全國總人口的增長毫無助益！

目前推出的公共幼托政策旨在改善托育環境、擴大平價托育容額，減輕年輕家庭的經濟負擔，讓因生育離職婦女可重返職場，的確有助於婦女勞動參與率；但是，是否因此改變育齡婦女的生育胎數？尚無從判斷。

三十年來，育齡婦女的初婚平均年齡，從廿一歲上升至二十五歲，頭胎生育年齡自二十四歲延後到三十一歲，年輕人晚婚晚生或不婚不生，造成生育胎數急劇下降，此固然和教育程度提升、家庭價值觀改變等有關。但是，縱使單就經濟考量，攤開養育的各階段（從出生至研究所）支出，呈現右高、左低的微笑曲線，除了學齡前托育費用，家長投入的最大筆支出，無非補習教育費用，讓孩子擠進好的、相對平價的國立大學。

因此，成年前後的沉重教育負擔，才可能是造成懼生少生的關鍵。而政府傾全力解決學齡前托育的費用問題、因就業而生的托育需求，未必能改變育齡婦女的決定，更遑論拉高其生育胎數期待值—而後者才是挽狂瀾於既倒的有效手段！政策制定應鎖定多胎化目標，盤點有限資源，用在刀口，才能奏效！

（作者曾任職公共工程委員會）