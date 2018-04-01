◎ 林建志

身為一個男孩父親，及十多歲就出國、獨自在完全沒親友的美國城市讀書工作的前台僑，影星獨子在美國疑似槍擊恐嚇事件而被逮捕，不禁讓我回憶跟感觸良多。

在海外求學時，正是亞洲四小龍經濟蓬勃、中國尚未開放崛起的年代。是以在美加澳紐及歐洲的台日韓港等亞洲學子，往往是炫富代名詞！

相對於美加當地同學、跟其他國際學生的省錢低調或兼差打工，許多亞洲富二代天天開名牌跑車尬車、餐餐高級料理、購物中心血拚，錢好像花不完。

我家境雖不錯，但都跟當地人相處及打工省錢，與炫富留學生們保持一定距離。也目睹許多台港官富二代跟星二代沉淪。尤其是台港新韓父母，常嚴格要求子女照虎媽虎爸要求，選擇學校科系跟友人，但常逼得子女偷吸毒、加入幫派、甚至輕生。

亞洲虎媽的過度操弄，讓子女往往學會用欺騙唬弄父母！而只重某些學科成績跟家世的同溫層父母互相炫耀比較，忽視健全社會多元人際關係，讓子女人格發展也常發生偏差！尤其是某些不關心國際新聞跟子女求學國家法規的亞洲父母，直到子女觸法肇事，都還以為是可用錢解決的小事！虎媽常忽視兒女真正需求、逼兒女唬騙父母！這次，虎媽對獨子過度縱容跟控制之反差，及不關心美國近年校園槍擊問題，正是當年我經歷許多例子之重演！

台灣媒體跟政府是否也能藉此案再反省：是否讓太多影星在媒體上過度炫耀他們的無知揮霍跟獨裁偏差教養方式？

（作者為文字工作者）