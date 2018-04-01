自由廣場》從「按拉粿」思想起

◎ 王商益

每逢清明時節，許多台灣人都會製作「草仔粿」作為掃墓祭祖供品，而在埔里的中部平埔各族群，卻有一種流傳於族群間的特殊美食，稱為「按拉粿」，這個就是現代草仔粿包裝方式的演化。

按拉粿是至今埔里許多聚落的族人都會在祭祖前製作的傳統美食，是將一種名為「刺殼仔」的植物搗碎並與糯米漿攪和瀝去水分後，放在月桃葉或芎蕉葉上，然後將兩側葉片按壓，包覆成長方形狀，放到蒸籠裡去蒸，蒸熟後的粿會呈現淡綠色，且有濃郁草香。

雖然在埔里地區河洛話的說法一般通稱為「按拉粿」，但在各族群語言中卻有各自詮釋；例如道卡斯族將粿稱為「hinpu」，巴宰族稱為「umu」，而拍瀑拉族則稱為「tutu」。

早期埔里地區族人大部分生活並不富裕，因此族人能吃到「按拉粿」機會並不多，通常是在一年當中舉辦祭典時才有機會能夠品嚐按拉粿，然而真正按拉粿的傳統作法在食材採集和處理過程中十分繁複，加上當代許多年輕族人旅外生活，失去傳承和學習的環境，耆老也逐漸凋零，使如此特殊的傳統飲食文化面臨斷層，能看到按拉粿的機會也越來越少。

道卡斯族傳統巴代（patai）祭祖時間是農曆二月八日，與漢民族清明祭祖時間很接近，族人早期祭祖時遭受其他族群異樣的眼光，因而在文化相互影響中，族人們也逐漸變為在清明節時刻進行巴代祭祖；道卡斯族傳統祭祖時，會準備酒、醃鹿肉及包著小魚乾的飯糰，放置大廳地面竹籩上，有的家族還會在大廳四個牆角也擺放飯糰，象徵給祖靈食用，在長輩帶頭對祖靈唸完祭詞後，族人才可享用這些食物，至今仍有許多族人保留這樣的傳統祭祖。

中部平埔各族群的傳統信仰文化，都有其延續傳承千百年的智慧和內涵，甚至許多研究都指出，台灣是南島語族的起源地之一，但許多生活在台灣島嶼的人民卻對這些文化感到陌生，而年輕族人也在時代進步與傳統文化傳承中面臨兩難，每一種文化的消逝，便使得台灣土地又少了一種詮釋美麗的方式。

（作者為中部平埔族群青年聯盟成員）