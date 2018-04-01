自由廣場》電動產業 政府領航

◎ 林進國

零至一百公尺只要二秒，最高時速二七一公里，馬力一三四一匹，續航力二七一公里，這部電動超跑製造者，不是來自歐美的特斯拉，法拉利與保時捷等赫赫有名的汽車大廠，而是道地的台灣研發製造電動超跑，看見這部未上市即成為車市焦點的電動超跑，讓人重新燃起台灣汽車品牌進軍全球的雄心與壯志。

過去台灣在汽油引擎的領域上一直無法在國際市場上取得一席之地，但車輛零組件製造業在全球市場卻能引領風騷，簡單的說，台灣有最完整快速的車輛零組件供應鏈，我們唯一缺少的就是能夠推進挑戰全球市場的汽車品牌。

從松下第三代接班人為了創新與實現夢想，從無到有製造出屬於台灣的電動超跑的洪裕鈞身上，我們看到電動車產業在台灣的無窮希望與潛力，然而在全球化競爭下，新創產業只靠企業努力是不夠的，必須有政府作為領航者的角色從政策面到執行面成為企業的強力後盾，舉最近廣為爭論的電動機車電池為例，gogoro睿能主推可換式電池，另一機車大廠KYMCO光陽則力推充電式電池，其實可換式還是充電式並不重要，真正重要的是電池是否具備一致的標準規格與共用性，就像市售的三號四號標準電池一樣，除了蓄電力與品質差異之外，不同廠商製造的電池多可共用，電動汽機車之電池為動力來源，攸關整個產業發展之重中之重。

在此建議政府，電動車輛電池規格不應由個別廠商制定，而應由政府單位如工研院制定出統一的標準規格，如此可讓電池降低生產成本達到標準化量產的經濟規模，同時也要以政策制定法令，讓國內所有的加油站與通路店家，將換電池與充電業務納入其經營範圍內，至於換電與充電兩陣營其實也不用太過堅持單一選項，以現在台灣的科技能力一定可以讓電動車達到可以換充電兩用的使用目標。電動汽機車這個難得的新兆元產業新機會，應由政府扮演整合與領航的角色，團結所有供應鏈與製造業者，共同打一場世界盃。

（作者為科技公司經理）