自由廣場》冒險西進換來恩將仇報

◎ 施明雄

台灣影星柯宇綸主演的電影「強尼．凱克」，本來預定四月初在中國上映，卻因身為導演的父親柯一正，以前曾有台灣獨立的言論，讓兒子變成「台獨藝人」 ，被中國國台辦下令封殺，絕對不許柯宇綸參與的影片在中國上映賺錢，中國強國霸權的邪惡行動又添一例。

不久前，福建台商李榮福二月出席海基會舉辦的活動，會中發言支持台灣人選出的總統蔡英文的任何政策，李原本就是台灣人，他只不過在中國投資招聘中國勞工並且幫助他們的經濟發展，出言支持自己的領導人，有何不對？結果竟然被福建漳州台商協會（在中國官方壓力下）除名，使他的公司和任何中國公司切斷合作關係，他只好在台灣的聯合報、中國時報，花鉅資刊登半版廣告，以道歉悔悟的口氣，聲明以前的言行傷害兩岸同胞感情，並言明反台獨，支持九二共識，一副被逼供寫自白書的劇情演出。

大家應該還記得；一九九○年台灣開放老兵身帶四十年的積蓄返鄉省親替家人置產蓋房，同時有生意經的台灣人口袋裝滿台幣美鈔赴中國旅遊，有些貪取對方工資低廉投資建廠，不久更多加工廠就移遷過去了。我知悉的一伙傾共為馬克思共產思想坐過苦牢的難友，把出獄後辛苦賺的幾百萬或家有恆產的變賣現金，跨海去福建或海南島濟助窮困的共產社會主義中國，結果血本無歸，有二人還和當地合夥人起糾紛氣得中風一死一癱，唯有知道門路巴結賄賂地方領導者才得生存。後來中國管理上軌道，就全部要聽他們的了。

台灣人冒險西進的結果，終於讓貧窮的共產中國富有啦，五千年來專制中國，一富強起來就想侵犯周邊國家，幾次和蘇俄、印度、越南衝突，即是明證。早期無力侵犯的台灣，如今也變成侵吞的目標。

近日又爆出三日完成消滅台灣國防防衛的謬論，無視台美日韓安保條約以及整個太平洋地區國家的和平，何況台灣島上尚有幾百萬傾共思統（兩岸一家親）的痴望者，他們不甘心放棄台灣超好的健保醫療和超好的退休福利。中國共產黨的飛彈炸彈，真能分判出誰獨誰統？

如今的台灣人想到中國賺一些錢，還是要學點收斂假仙的功夫，不必在公開場所說出真心話。愛台灣不用說給別人聽，投票時投給你支持的人就對了。

（作者為政治受難者）