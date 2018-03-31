社論》振興經濟的「新加坡模式」

台灣經過三次政黨輪替，所面對的挑戰已很清楚︰不論藍綠哪一個政黨執政，中國都不會改變併吞台灣的野心，差別只在使出手法的軟硬。綠營執政，中國威逼利誘；藍營當政，中國「武統」的準備也從未鬆手。對台灣而言，振興經濟、精進國防、正確處理與中國的關係，因而是攸關國家興亡的基本工作。特別是處理與中國的關係，從新加坡與香港因此一要素而導致的發展差異，很值得參考。

據彭博報導，新加坡經濟發展局主席馬宣仁近日受訪時指出，由於香港日趨明顯以中國為中心（China-centric），在吸引跨國企業設立亞洲總部的競爭之路，新加坡已居於領先的地位。馬宣仁的談話，反映兩地積極爭取國際經貿地位的熱度，也凸顯了「中國化」與「非中國化」或國際化所產生的不同結果。

香港是中國的一部分。「回歸」以來，「兩制」式微、「一國」緊逼，國際化的程度衰降，「中國化」主導大局。「紐約時報」去年報導曾有「東方之珠」美譽的香港「回歸」二十週年，標題道盡了大勢︰「曾是典範城市，香港如今陷入困境。」造成如此現狀，癥結在北京的專斷本質，而非港人不夠積極奮鬥。

誠然，香港仍名列全球重要的金融、服務及航運中心，有世界第四大的證券市場，企業首次公開募股（ＩＰＯ）業務依然世界頂尖，在競爭力、經濟自由度、廉政透明等國際評比也很傑出；不過，由於「回歸」之後，香港與中國快速成長的經濟頻密連結，「中國化」程度大為提升，「國際化」相形遜色。同時，中國也積極發展其經貿航運等重鎮，香港在這一趨勢變化之下，對於以中國為主要生意往來的國際企業，其重要性相對下降，它們更可能選擇上海、北京等地。「中國化」的香港，因門戶功能與國際化的演變，今非昔比。

另一方面，新加坡做為全球商業中心之一的地位，近年因其積極進取而吸引了越來越多跨國企業，在獅城建立亞太營運總部，或至少是放眼中國以外亞太地區生意的營運中心。由於中國政經體制對外商的排斥封閉，相較於香港的「中國化」，走國際化路線的新加坡從而能招徠更多跨國企業，近年在金融等國際經貿服務業發展也特別出色。

對於因過度依賴中國以致經濟陷入困境的台灣，在星、港經貿競爭的國際化與「中國化」差別之外，還有若干共同特質，值得借鏡。

以發展經濟為先，重視打造良善的經營投資環境是最大特色。兩地都承襲英美法制，對智慧財產權保護周全，且法治與國際接軌。同時，立法從寬、執行從嚴，較少因防弊重於興利而訂定不切實際的法令，以致實務上窒礙難行而助長鑽法律漏洞者。另外，政府部門的效能與透明至關緊要，兩地都以不錯的待遇維持文官體制和品質，公務員也較少因唯恐圖利他人而怠惰推託。

輕稅是又一特色。在吸引資金、人才及企業的國際競爭中，稅負輕重常為重要因素。輕稅才能近悅遠來，在國際競爭中維持優勢；台灣連續三十季資本淨流出，金額逾三千五百億美元，顯須以星、港為鏡，從財金貨幣政策著手扭轉。稅務有拔鵝毛的道理，要讓鵝兒不覺其痛；輕稅吸引資金、人才及企業，長期稅收更豐。

要切實國際化，以英語為第二官方語言更屬必要。英語是國際商業通用語言，在科技新知產業趨勢中尤不可或缺。台灣長期被關進語文「中國化」的牢籠，社會上只用華語，年輕一輩甚至多數不通母語，導致主體文化傳承殘缺，海洋外向經濟竟獨沽中國一味，對國家社會傷害極大。要打破現狀，賴清德院長在台南市長任內推動的英語為第二官方語言，應檢討改良，全國普及推廣。

星、港兩地上述在國際競爭中的實際作為，台灣一九九○年代的亞太營運中心計畫曾有類似的精神及規劃。儘管國情不同，時空環境有異，振興經濟一直是要務；針對當前發展困境，記取經驗教訓，取法乎上，不好大喜功，以務實的作為，積極尋求突破，台灣才有前途。